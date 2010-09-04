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Туристическое агентство в Венесуэле перешло на расчеты исключительно в биткоинах

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Туристическое агентство в Венесуэле перешло на расчеты исключительно в биткоинах

Венесуэльское туристическое агентство Destinia объявило, что полностью отказывается от расчетов в боливарах и в дальнейшем будет принимать оплату за свои услуги исключительно в биткоинах. Об этом сообщает издание Bitcoinsist.

Такое решение руководство компании приняло в условиях усиливающихся ограничений на операции с наличностью и глубокого экономического кризиса в стране.

«Экономическая ситуация в стране становится все хуже. Принимая во внимание усиливающиеся ограничения, с которыми сталкиваются жители Венесуэлы, мы приняли решение работать исключительно с биткоинами», — говорится в заявлении Destinia.

Компания предлагает туры на популярные туристические направления, включая Испанию, Кубу, Мексику и остров Маргарита, а также осуществляет продажу авиабилетов. При этом биткоин Destinia принимает уже на протяжении трех последних лет, отмечая, что пользователи криптовалют являются наиболее активными клиентами.

«Жители Венесуэлы испытывают проблемы не только с выездом за пределы страны, но и с платежами, поскольку, даже рассчитываясь банковскими картами, могут пользоваться только местной валютой. Мы думаем, биткоин будет для них большой помощью», — сказал директор транспортного отдела Destinia Виктор Олива.

Некогда Венесуэла была одной из наиболее успешных и богатых стран Южной Америки, однако, несмотря на большие запасы нефти, политический курс Уго Чавеса, который находился у власти с 1999 по 2013 год, а затем и нынешнего президента Николаса Мадуро ввергли ее в пучину экономического хаоса.

Стремительная девальвация местной валюты забирает у населения последние накопления, и последним ударом стало недавнее решение властей вывести из обращения купюры с самым высоким номиналом.

Одновременно с этим о существенном приросте клиентской базы заявляет ведущая биткоин-биржа Венесуэлы Surbitcoin: если в августе 2014 года она насчитывала всего 450 пользователей, сегодня их число достигает уже 85 тысяч человек.

Также растет в Венесуэле и популярность платформы LocalBitcoins: в декабре 2016 года объемы сделок на ней вышли на рекордные за все время показатели.

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биткоин, новости
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