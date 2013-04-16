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Сегодня, 18:31
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Сегодня, 17:20
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#1
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Интересующийся
Пол: Мужской
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
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Точные прогнозы на футбол
Точные прогнозы на футбол
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Сегодня, 17:22
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#2
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Интересующийся
Пол: Мужской
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
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Re: Точные прогнозы на футбол
Сайт монейпунтер у меня не пашет , тут продолжу писать свои мысли на футбол
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Сегодня, 17:24
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#3
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Интересующийся
Пол: Мужской
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
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Re: Точные прогнозы на футбол
Добрый день участники , открываю тему , буду постить прогнозы на футбол , в основном на инд тоталы , в редких случаях буду использовать форы и ставки в лайв
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Сегодня, 17:26
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#4
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Интересующийся
Пол: Мужской
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
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Re: Точные прогнозы на футбол
Банк 100% ( 200 000 р )
ставки в основном по 1хбет, бк олимп , бетсити
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Сегодня, 17:27
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#5
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Интересующийся
Пол: Мужской
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
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Re: Точные прогнозы на футбол
Прибыль январь 0 р
+0/-0
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Сегодня, 17:29
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#6
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Интересующийся
Пол: Мужской
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
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Re: Точные прогнозы на футбол
Цитата:
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Сообщение от Turbo1
Сайт монейпунтер у меня не пашет , тут продолжу писать свои мысли на футбол
сайт бетфорум
имел ввиду , пардон
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Сегодня, 17:30
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#7
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Интересующийся
Пол: Мужской
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
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Re: Точные прогнозы на футбол
Одинар. АПЛ. 18:00. Мю-мидлсбро ф1(0) 1.07 , 2300 р , бк олимп
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Сегодня, 18:31
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