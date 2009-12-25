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В чем сила биткойна? | BitNovosti.com

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Старый Сегодня, 17:18
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Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,190
Благодарностей: 8,498
КП: 0.174

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В чем сила биткойна? | BitNovosti.com
Отрывок из документального фильма “Bitcoin Gospel”, в котором Роджер Вер демонстрирует, в чем сила биткойна.

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pilot10 вне форума  
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