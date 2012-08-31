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"Нафтогаз Украины" получит кредит в 500 миллионов долларов на закупку газа

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Старый Сегодня, 17:17
#1
Скайп: cher777889
Премиум
 
Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
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Инвестирую в: Свой бизнес
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"Нафтогаз Украины" получит кредит в 500 миллионов долларов на закупку газа

"Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международными банками на получение кредита в размере 500 миллионов долларов под гарантии Всемирного банка на закупку газа. Об этом сообщила пресс-служба компании. По ее данным, кредит предоставят на четыре года: два года на закупку газа, еще два — на погашение ссуды.

В свою очередь, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отметил, что данная программа – "результат двенадцатимесячной кропотливой работы". Выданные средства, по его словам, помогут обеспечить поставки газа потребителям в течение зимы, передает ТАСС.

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Анна Чернобай вне форума  
Старый Сегодня, 17:21
#2
Премиум
 
Аватар Drum13
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,938
Благодарностей: 543
КП: 0.256
Re: "Нафтогаз Украины" получит кредит в 500 миллионов долларов на закупку газа
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
"Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международными банками на получение кредита в размере 500 миллионов долларов под гарантии Всемирного банка на закупку газа. Об этом сообщила пресс-служба компании. По ее данным, кредит предоставят на четыре года: два года на закупку газа, еще два — на погашение ссуды.
И куда пойдут взятые в долг деньги, конечно же на закупку более дорого российского газа, но по реверсу через Польщу и Словакию. В итоге деньги вернуться в Европу, а Украина купит дорогой газ, да ещё и в долг себя загонит. Остап Бендер только плачет в сторонке от обиды от таких схем.
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