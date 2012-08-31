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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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#1
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"Нафтогаз Украины" получит кредит в 500 миллионов долларов на закупку газа
"Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международными банками на получение кредита в размере 500 миллионов долларов под гарантии Всемирного банка на закупку газа. Об этом сообщила пресс-служба компании. По ее данным, кредит предоставят на четыре года: два года на закупку газа, еще два — на погашение ссуды.
В свою очередь, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отметил, что данная программа – "результат двенадцатимесячной кропотливой работы". Выданные средства, по его словам, помогут обеспечить поставки газа потребителям в течение зимы, передает ТАСС.
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Сегодня, 17:21
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#2
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Инвестирую в: Форекс
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Re: "Нафтогаз Украины" получит кредит в 500 миллионов долларов на закупку газа
Цитата:
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Сообщение от Анна Чернобай
"Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международными банками на получение кредита в размере 500 миллионов долларов под гарантии Всемирного банка на закупку газа. Об этом сообщила пресс-служба компании. По ее данным, кредит предоставят на четыре года: два года на закупку газа, еще два — на погашение ссуды.
И куда пойдут взятые в долг деньги, конечно же на закупку более дорого российского газа, но по реверсу через Польщу и Словакию. В итоге деньги вернуться в Европу, а Украина купит дорогой газ, да ещё и в долг себя загонит. Остап Бендер только плачет в сторонке от обиды от таких схем.
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