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Энтузиасты криптовалют организовали новогодний городской квест в Барселоне

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Старый Сегодня, 16:56
#1
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Имя: Владимир
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награды Волшебный горшочек 
Энтузиасты криптовалют организовали новогодний городской квест в Барселоне

Необычный новогодний подарок преподнесли биткойн-энтузиасты из Барселоны, заложив в разных исторических местах столицы Каталонии 25 бумажных кошельков, сообщает CoinTelegaph.

Кошельки пополнены на различные суммы от 0 BTC до 0.1 BTC, и квест по-прежнему продолжается.

Организаторы акции также записали и выложили видео с изображениями мест, где заложены кошельки, что должно помочь желающим принять участие в поисках криптовалюты. Также дается ряд рекомендаций, если следовать которым, квест станет более увлекательным приключением.

Как настаивают организаторы, если кто-то из участников квеста найдет пустой кошелек, его в любом случае нужно забрать, чтобы не разочаровывать затем других искателей криптовалюты. Если же кому-то посчастливится найти кошелек с биткойнами, таких участников призывают поделиться информацией в Twitter с хэштегом #buscabitcoinsbcn.

И судя по всему, несколько счастливчиков, сумевших найти свой подарок, уже есть.



Mrs. Joplin @imboringsomuch
Encontrado en Diagonal, en la boca del metro. Tal cual como en el vídeo #buscabitcoinsbcn
6:04 PM - 27 Dec 2016
1 1 Retweet 2 2 likes

Напомним, ранее в этом году группа пражских артистов Ztohoven устроила необычный перформанс, разрезав президентский флаг Чехии на 1152 части, после чего на каждый из фрагментов была загружена определенная сумма в биткойнах. Акция была призвана продемонстрировать миру, насколько отвратительным гражданам Чехии кажется политика президента страны Милоша Земана.

Источник: Forklog
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