Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,899 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Чарджбек с форекса, пирамид и бинарных опционов!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Преступления экономической направленности, уголовные дела, расследования. Виды экономических преступлений и борьба с ними.
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:03
#1
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Лучший город Земли!
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.09.2013
Сообщений: 415
Благодарностей: 158
КП: 0.270
Чарджбек с форекса, пирамид и бинарных опционов!


Приветствую, вас. Если вы потеряли средства в форекс-брокере, в компании пирамиде или бинарных опционах, то это тема для вас. Вы ещё имеете шанс вернуть ваши средства с помощью процедуры Charegeback. Для этого вы можете обратиться за консультацией в компанию Unicorn Chargeback, которая профессионально занимается процедурой возврата средств от недобросовестных интернет компаний. Возврат средств осуществляется, только если вы вносили средства посредством банковской карты Visa или Mastercard. Чарджбек это опротестовывание платежа, при котором сумма возвращается на счёт плательщика.
Деньги можно вернуть из любой пирамиды при некоторых условиях:
- Если вы оплачивали картой Visa, MasterCard или Maestro.
- С момента оплаты банковской картой прошло не более 540 дней.
Я являюсь официальным информационный партнёром компании, поэтому ко мне также можете обращаться с любыми вопросами, постараюсь вам максимально быстро и точно ответить. Подробнее о компании и самой процедуре вы можете прочитать на страницах моего блога туловище-инвестора.рф в статье: "Как вернуть деньги? Чарджбек!"
Успешных возвратов!
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Туловище-инвестора.рф
Sergeyb1 на форуме  
Ответить
Метки
forex, mastercard, visa, бинарные опционы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
торговая система для форекса и опционов мелиса Обучение/Продажа торговых систем 5 13.12.2016 11:04
Создание собственного бизнеса Брокера Бинарных Опционов/Форекса/Гейминга PeterG Юридические вопросы 0 27.01.2016 20:02

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар pilot10
Японская биткойн-биржа привлекла $27 млн инвестиций
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар nlobp
vashzakaz.us - Доставка товаров из США
От nlobp в разделе «Посредники»
Аватара нет
WMID 179494256922 - web-credita.ru - приём лимитов доверия
От TLprograms в разделе «Черный список должников»
Аватар yellowsun64
wellschaseunion.info - Wells Chase Union
От yellowsun64 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dddenden
alexasurfing.com - alexasurfing
От dddenden в разделе «Прочие виды заработка»
Аватар moskva
Смарт-часы Samsung смогут узнавать владельцев по рисунку вен
От moskva в разделе «Новости технологий и интернета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube