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Компании РФ получают прямой доступ на валютный рынок Московской биржи

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#1
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Компании РФ получают прямой доступ на валютный рынок Московской биржи


Агентство Рейтер сообщает, что с января 2017 г. крупные компании России будут иметь прямой доступ на рынок валюты, которая торгуется на Московской бирже (ММВБ). При этом Рейтер ссылается на заявление Банка России, которое было распространено в пятницу, 30 декабря 2016 г. А кроме того, эти же компании получает прямой доступ и на денежный рынок ММВБ.

Ранее, крупные компании из России могли торговать валютой на Московской бирже с помощью российских коммерческих банков или фирм-брокеров. Это были только 2-е таких возможности для компаний и никаких иных дополнительных возможностей от ЦБ РФ не предоставлялось.

Теперь ЦБ РФ меняет свою политику в отношении прямого участия российских крупных компаний в валютных торгах и уже начиная с 16 января 2017 г. компании, которые будут владеть активами на сумму не менее 1 млрд рублей ($16,4 млн) смогут напрямую торговать имеющейся у них валютой, а также получают прямой доступ к получению кредитов, без сторонних посредников.

Единственно Центробанк РФ требует от таких компаний выполнить 2 условия. Во-первых, внутри них должен работать отдельный отдел финансовых операций (транзакций), и во-вторых, объем торговли за 1 год таких компаний должен превышать сумму в размере $100 млн и так должно быть в течение 2-х последних лет.

В своем сообщении Банк России отмечает, что идёт на такие меры для того, чтобы увеличить ликвидность на валютном и денежном рынках, увеличив общий торговый оборот Московской биржи.


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/58678d6324863
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