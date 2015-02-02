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Когда откроют ветки для обсуждения?

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Старый Сегодня, 14:46
#1
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Москва
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 02.02.2015
Сообщений: 431
Благодарностей: 166
КП: 0.171
Когда откроют ветки для обсуждения?
Удалением тем и постов дело не решить. Когда откроют ветки?

Почему мы не можем общаться с эмитентами?
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