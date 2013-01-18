Prosvetlenniy



Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Одесская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 2,611 Благодарностей: 1,012 Записей в блоге: 7 КП: 0.368

Сравните новый электрокар от Renault за $4 тыс и старый AstonMartin за $475 тыс!



В этой теме делюсь по порядку с вами сразу двумя новостями! Смотрите, как может отличаться цена между куском никому не нужного но эксклюзивного железа и новеньким многофункциональным, супер полезным и при этом бюджетным электрокаром...



Вот первая новость от элетромобиле Renault:



Компания Renault планирует выпустить на мировой рынок свой новый доступный электрокар. С такой информацией выступил руководитель подразделения «Рено» по разработке электромобилей – Жиль Норман. По словам господина Нормана, в модельном ряду французской компании в скором времени появится электрокар по действительно доступной цене.









Предполагалось, что стоимость новой электрической модели «Рено» составит порядка 8 тысяч долларов, а ее разработкой компания займется совместно с маркой Nissan.



Новый электромобиль могут разработать на платформе концепт-кара Kwid, который был показан на индийском автосалоне в этом году. Данный компактный кроссовер обещали в будущем оснастить электрической силовой установкой. Вероятно, новый электромобиль будет построен на той же базе, что и Kwid, стоимость которого в текущем поколении на рынке Индии составляет 4 тысяч долларов.



Отметим, что продажи Renault в Европе на рынке электромобилей смотрятся достаточно неплохо. За 4 года автогигант реализовал в ЕС около 100 тысяч единиц своих электрокаров, заняв 25-процентную долю авторынка в данном сегменте.



А вот вторая новость о старом Aston Martin DB4



Сбор грибов может быть весьма прибыльным делом. Если вам повезет, например, найти среди лисичек и маслят заброшенный Aston Martin DB4 1962 выпуска. Именно такая история произошла в штате Массачусетс, США. Британский автомобиль простоял в лесу 45 лет, прежде чем его нашли. Машину слегка отреставрировали и выставляют на аукционе. По прогнозам организаторов торгов в Скоттсдейл, лот уйдет с молотка за 475 000 долларов.







Сам автомобиль был выпущен в 1962 году и получил кузов от итальянского ателье Carrozzeria Touring. Купе оснащались 3,7-литровым рядным 6-цилиндровым агрегатом на 240 лошадиных сил. Что касается модели, найденной в лесу, удалось установить, что ее первым владельцем был американский актер Даллас Уильямс. После него машина несколько раз переходила из рук в руки, а затем мистическим образом оказалась в лесу.



Что думаете о вышеизложенном, друзья? Скажите откуда у человека такое свойство переоценивать некому не нужно старье?))



Специально для mmgp.ru

Автор Котенко Максим Доброго времени, друзья!В этой теме делюсь по порядку с вами сразу двумя новостями! Смотрите, как может отличаться цена между куском никому не нужного но эксклюзивного железа и новеньким многофункциональным, супер полезным и при этом бюджетным электрокаром...Компания Renault планирует выпустить на мировой рынок свой новый доступный электрокар. С такой информацией выступил руководитель подразделения «Рено» по разработке электромобилей – Жиль Норман. По словам господина Нормана, в модельном ряду французской компании в скором времени появится электрокар по действительно доступной цене.Ранее аналогичные планы анонсировал и глава всего концерна Renault – Карлос Гон, однако тогда господин Гон говорил об электрокаре исключительно для китайского авторынка.Предполагалось, что стоимость новой электрической модели «Рено» составит порядка 8 тысяч долларов, а ее разработкой компания займется совместно с маркой Nissan.Новый электромобиль могут разработать на платформе концепт-кара Kwid, который был показан на индийском автосалоне в этом году. Данный компактный кроссовер обещали в будущем оснастить электрической силовой установкой. Вероятно, новый электромобиль будет построен на той же базе, что и Kwid, стоимость которого в текущем поколении на рынке Индии составляет 4 тысяч долларов.Отметим, что продажи Renault в Европе на рынке электромобилей смотрятся достаточно неплохо. За 4 года автогигант реализовал в ЕС около 100 тысяч единиц своих электрокаров, заняв 25-процентную долю авторынка в данном сегменте.Сбор грибов может быть весьма прибыльным делом. Если вам повезет, например, найти среди лисичек и маслят заброшенный Aston Martin DB4 1962 выпуска. Именно такая история произошла в штате Массачусетс, США. Британский автомобиль простоял в лесу 45 лет, прежде чем его нашли. Машину слегка отреставрировали и выставляют на аукционе. По прогнозам организаторов торгов в Скоттсдейл, лот уйдет с молотка за 475 000 долларов.Сам автомобиль был выпущен в 1962 году и получил кузов от итальянского ателье Carrozzeria Touring. Купе оснащались 3,7-литровым рядным 6-цилиндровым агрегатом на 240 лошадиных сил. Что касается модели, найденной в лесу, удалось установить, что ее первым владельцем был американский актер Даллас Уильямс. После него машина несколько раз переходила из рук в руки, а затем мистическим образом оказалась в лесу.

Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

Регистрируйся в PrivateFX и сходу получай 100$ на счет

ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР

Мое портфолио! __________________