Сравните новый электрокар от Renault за $4 тыс и старый AstonMartin за $475 тыс!

Доброго времени, друзья!
В этой теме делюсь по порядку с вами сразу двумя новостями! Смотрите, как может отличаться цена между куском никому не нужного но эксклюзивного железа и новеньким многофункциональным, супер полезным и при этом бюджетным электрокаром...
Вот первая новость от элетромобиле Renault:
Компания Renault планирует выпустить на мировой рынок свой новый доступный электрокар. С такой информацией выступил руководитель подразделения «Рено» по разработке электромобилей – Жиль Норман. По словам господина Нормана, в модельном ряду французской компании в скором времени появится электрокар по действительно доступной цене.
Ранее аналогичные планы анонсировал и глава всего концерна Renault – Карлос Гон, однако тогда господин Гон говорил об электрокаре исключительно для китайского авторынка.
Предполагалось, что стоимость новой электрической модели «Рено» составит порядка 8 тысяч долларов, а ее разработкой компания займется совместно с маркой Nissan.
Новый электромобиль могут разработать на платформе концепт-кара Kwid, который был показан на индийском автосалоне в этом году. Данный компактный кроссовер обещали в будущем оснастить электрической силовой установкой. Вероятно, новый электромобиль будет построен на той же базе, что и Kwid, стоимость которого в текущем поколении на рынке Индии составляет 4 тысяч долларов.
Отметим, что продажи Renault в Европе на рынке электромобилей смотрятся достаточно неплохо. За 4 года автогигант реализовал в ЕС около 100 тысяч единиц своих электрокаров, заняв 25-процентную долю авторынка в данном сегменте.
А вот вторая новость о старом Aston Martin DB4
Сбор грибов может быть весьма прибыльным делом. Если вам повезет, например, найти среди лисичек и маслят заброшенный Aston Martin DB4 1962 выпуска. Именно такая история произошла в штате Массачусетс, США. Британский автомобиль простоял в лесу 45 лет, прежде чем его нашли. Машину слегка отреставрировали и выставляют на аукционе. По прогнозам организаторов торгов в Скоттсдейл, лот уйдет с молотка за 475 000 долларов.
Сам автомобиль был выпущен в 1962 году и получил кузов от итальянского ателье Carrozzeria Touring. Купе оснащались 3,7-литровым рядным 6-цилиндровым агрегатом на 240 лошадиных сил. Что касается модели, найденной в лесу, удалось установить, что ее первым владельцем был американский актер Даллас Уильямс. После него машина несколько раз переходила из рук в руки, а затем мистическим образом оказалась в лесу.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? Скажите откуда у человека такое свойство переоценивать некому не нужно старье?))
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим