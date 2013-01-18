Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,899 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сравните новый электрокар от Renault за $4 тыс и старый AstonMartin за $475 тыс!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:30
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,611
Благодарностей: 1,012
Записей в блоге: 7
КП: 0.368
Сравните новый электрокар от Renault за $4 тыс и старый AstonMartin за $475 тыс!
Доброго времени, друзья!

В этой теме делюсь по порядку с вами сразу двумя новостями! Смотрите, как может отличаться цена между куском никому не нужного но эксклюзивного железа и новеньким многофункциональным, супер полезным и при этом бюджетным электрокаром...

Вот первая новость от элетромобиле Renault:

Компания Renault планирует выпустить на мировой рынок свой новый доступный электрокар. С такой информацией выступил руководитель подразделения «Рено» по разработке электромобилей – Жиль Норман. По словам господина Нормана, в модельном ряду французской компании в скором времени появится электрокар по действительно доступной цене.


Ранее аналогичные планы анонсировал и глава всего концерна Renault – Карлос Гон, однако тогда господин Гон говорил об электрокаре исключительно для китайского авторынка.

Предполагалось, что стоимость новой электрической модели «Рено» составит порядка 8 тысяч долларов, а ее разработкой компания займется совместно с маркой Nissan.

Новый электромобиль могут разработать на платформе концепт-кара Kwid, который был показан на индийском автосалоне в этом году. Данный компактный кроссовер обещали в будущем оснастить электрической силовой установкой. Вероятно, новый электромобиль будет построен на той же базе, что и Kwid, стоимость которого в текущем поколении на рынке Индии составляет 4 тысяч долларов.

Отметим, что продажи Renault в Европе на рынке электромобилей смотрятся достаточно неплохо. За 4 года автогигант реализовал в ЕС около 100 тысяч единиц своих электрокаров, заняв 25-процентную долю авторынка в данном сегменте.

А вот вторая новость о старом Aston Martin DB4

Сбор грибов может быть весьма прибыльным делом. Если вам повезет, например, найти среди лисичек и маслят заброшенный Aston Martin DB4 1962 выпуска. Именно такая история произошла в штате Массачусетс, США. Британский автомобиль простоял в лесу 45 лет, прежде чем его нашли. Машину слегка отреставрировали и выставляют на аукционе. По прогнозам организаторов торгов в Скоттсдейл, лот уйдет с молотка за 475 000 долларов.



Сам автомобиль был выпущен в 1962 году и получил кузов от итальянского ателье Carrozzeria Touring. Купе оснащались 3,7-литровым рядным 6-цилиндровым агрегатом на 240 лошадиных сил. Что касается модели, найденной в лесу, удалось установить, что ее первым владельцем был американский актер Даллас Уильямс. После него машина несколько раз переходила из рук в руки, а затем мистическим образом оказалась в лесу.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Скажите откуда у человека такое свойство переоценивать некому не нужно старье?))

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Регистрируйся в PrivateFX и сходу получай 100$ на счет
ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР
Мое портфолио!
Prosvetlenniy вне форума  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 14:55
#2
Специалист
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 671
Благодарностей: 107
КП: 0.207
Re: Сравните новый электрокар от Renault за $4 тыс и старый AstonMartin за $475 тыс!
Коллекционеры всегда слегка не от мира сего, и за обладание эксклюзивной «железякой» отвалят любые деньги.
Концепт реношки выглядит занятно, если и ттх будет на уровне хотя б Лиафа то машинка обречена на успех.
chibic на форуме  
Старый Сегодня, 15:19
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,231
Благодарностей: 109
КП: 0.084
Re: Сравните новый электрокар от Renault за $4 тыс и старый AstonMartin за $475 тыс!
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
А вот вторая новость о старом Aston Martin DB4

Сбор грибов может быть весьма прибыльным делом. Если вам повезет, например, найти среди лисичек и маслят заброшенный Aston Martin DB4 1962 выпуска. Именно такая история произошла в штате Массачусетс, США. Британский автомобиль простоял в лесу 45 лет, прежде чем его нашли. Машину слегка отреставрировали и выставляют на аукционе. По прогнозам организаторов торгов в Скоттсдейл, лот уйдет с молотка за 475 000 долларов.
Думаю в наших родных лесах подобных сокровищ пруд пруди. Вот только народ скорее всего по незнанию обходит их мимо, думая что это даже на металлолом не сгодится.
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!
Invention на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Paytm стал партнером Renault, чтобы позволить индийцам заказывать Renault KWID moskva Новости платежных систем 1 06.08.2016 17:50
Старый Новый год tuz2012 Игра 'Демотивируй меня' 50 18.01.2013 20:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
Банкирам пересчитали будущую прибыль
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Нужно срочно создать сайт !!!
От magicmoney в разделе «Сайт & Серверное администрирование»
Аватара нет
Китай может стать мировым лидером по импорту нефти
От Денис Болтов в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар VolandProlId
Яндекс научился бороться с XSS
От VolandProlId в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватара нет
Опубликован глобальный рейтинг стартап-экосистем
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
aebux.com
От vojevoda в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube