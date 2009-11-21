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Одесский припортовый завод остановился

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Старый Сегодня, 14:14
#1
Любитель
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 513
Благодарностей: 22
КП: 0.028
Одесский припортовый завод остановился
Плановая остановка деятельности Одесского припортового завода не будет иметь отрицательных последствий для работников завода.

Об этом говорится в заявлении Фонда государственного имущества Украины в пятницу, 30 декабря.

В фонде пообещали, что все социальные гарантии и обязательства перед почти 4 тысячами сотрудников будут выполнены.

"Остановка ОПЗ – это временная мера, благодаря которой удастся предотвратить генерирование заводом огромных убытков, связанных с высокой ценой на газ и отрицательной конъюнктурой на рынке минеральных удобрений, что не позволяет вести прибыльную деятельность", – заявили в ФГИУ.

Напомним, работа Одесского припортового завода была остановлена 30 декабря 2016 года.
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barkanov вне форума  
Старый Сегодня, 14:22
#2
Премиум
 
Аватар Drum13
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,854
Благодарностей: 538
КП: 0.256
Re: Одесский припортовый завод остановился
Цитата:
Сообщение от barkanov Посмотреть сообщение
"Остановка ОПЗ – это временная мера, благодаря которой удастся предотвратить генерирование заводом огромных убытков, связанных с высокой ценой на газ и отрицательной конъюнктурой на рынке минеральных удобрений, что не позволяет вести прибыльную деятельность", – заявили в ФГИУ.
При этом забыли упомянуть, что российские предприятия просто отказались качать аммиак в Европу через Украину. Именно поэтому и остановился завод.
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 14:26
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 2,921
Благодарностей: 129
КП: 0.047
Ой что-то мне не верится, что все будет весьма вот так хорошо. Мало верится, и уж кажется все понимают, какой будет исход со всего этого дела!
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kissfm11 вне форума  
Старый Сегодня, 14:33
#4
Премиум
 
Аватар Drum13
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,854
Благодарностей: 538
КП: 0.256
Re: Одесский припортовый завод остановился
Цитата:
Сообщение от kissfm11 Посмотреть сообщение
Мало верится, и уж кажется все понимают, какой будет исход со всего этого дела!
Да никому уже ничего не верится. Завод не нужен никому, его никто покупать не собирается. После отказа российских предприятий качать аммиак, стоимость ОПЗ приближается к стоимости метала, что там есть. Распилят уже в 2017 году.
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 14:39
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,164
Благодарностей: 554
КП: 0.043
Re: Одесский припортовый завод остановился
Цитата:
Распилят уже в 2017 году.
Читаешь так и поражаешься полному отсутствию мозга в этом вопросе да и при чем от копирайтера, который возомнил себя экономистом
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ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 14:49
#6
Премиум
 
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,854
Благодарностей: 538
КП: 0.256
Re: Одесский припортовый завод остановился
Цитата:
Сообщение от ttxz Посмотреть сообщение
Читаешь так и поражаешься полному отсутствию мозга в этом вопросе да и при чем от копирайтера
А что будут делать с заводом, который будет простаивать, а за него надо платить налоги и зарплаты? И мне не надо быть экономистом, мне нужно лишь напрячь свою память, и вспомнить что делали в России в аналогичной ситуации, пилили заводы. Людей выкидывали на улицу. Или вы настолько исключительная нация, что у вас всё будет по другому?
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 14:52
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,164
Благодарностей: 554
КП: 0.043
Re: Одесский припортовый завод остановился
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
А что будут делать с заводом, который будет простаивать, а за него надо платить налоги и зарплаты? И мне не надо быть экономистом, мне нужно лишь напрячь свою память, и вспомнить что делали в России в аналогичной ситуации, пилили заводы. Людей выкидывали на улицу. Или вы настолько исключительная нация, что у вас всё будет по другому?
А кто сказал что он будет простаивать? Да и Украина не Россия, и не надо свой плачевный пример переводить в ненужную плоскость.
__________________
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ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 14:58
#8
Премиум
 
Аватар Drum13
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,854
Благодарностей: 538
КП: 0.256
Re: Одесский припортовый завод остановился
Цитата:
Сообщение от ttxz Посмотреть сообщение
А кто сказал что он будет простаивать? Да и Украина не Россия,
Он уже простаивает, если вы не поняли из новости. И перестал он работать сразу после того, как российские предприятия перестали через него прокачивать аммиак. Да, Россия не Украина, у нас до такого не скатились. Успели в начале 2000-х вынырнуть из бардака.
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 15:00
#9
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,164
Благодарностей: 554
КП: 0.043
Re: Одесский припортовый завод остановился
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
Он уже простаивает, если вы не поняли из новости. И перестал он работать сразу после того, как российские предприятия перестали через него прокачивать аммиак. Да, Россия не Украина, у нас до такого не скатились. Успели в начале 2000-х вынырнуть из бардака.
Конечно успели, теперь "денег нет, но вы держитесь" ))
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