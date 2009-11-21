Одесский припортовый завод остановился

Плановая остановка деятельности Одесского припортового завода не будет иметь отрицательных последствий для работников завода.
Об этом говорится в заявлении Фонда государственного имущества Украины в пятницу, 30 декабря.
В фонде пообещали, что все социальные гарантии и обязательства перед почти 4 тысячами сотрудников будут выполнены.
"Остановка ОПЗ – это временная мера, благодаря которой удастся предотвратить генерирование заводом огромных убытков, связанных с высокой ценой на газ и отрицательной конъюнктурой на рынке минеральных удобрений, что не позволяет вести прибыльную деятельность", – заявили в ФГИУ.
Напомним, работа Одесского припортового завода была остановлена 30 декабря 2016 года.
"Остановка ОПЗ – это временная мера, благодаря которой удастся предотвратить генерирование заводом огромных убытков, связанных с высокой ценой на газ и отрицательной конъюнктурой на рынке минеральных удобрений, что не позволяет вести прибыльную деятельность", – заявили в ФГИУ.
При этом забыли упомянуть, что российские предприятия просто отказались качать аммиак в Европу через Украину. Именно поэтому и остановился завод.
Мало верится, и уж кажется все понимают, какой будет исход со всего этого дела!
Да никому уже ничего не верится. Завод не нужен никому, его никто покупать не собирается. После отказа российских предприятий качать аммиак, стоимость ОПЗ приближается к стоимости метала, что там есть. Распилят уже в 2017 году.
Читаешь так и поражаешься полному отсутствию мозга в этом вопросе да и при чем от копирайтера
А что будут делать с заводом, который будет простаивать, а за него надо платить налоги и зарплаты? И мне не надо быть экономистом, мне нужно лишь напрячь свою память, и вспомнить что делали в России в аналогичной ситуации, пилили заводы. Людей выкидывали на улицу. Или вы настолько исключительная нация, что у вас всё будет по другому?
А что будут делать с заводом, который будет простаивать, а за него надо платить налоги и зарплаты? И мне не надо быть экономистом, мне нужно лишь напрячь свою память, и вспомнить что делали в России в аналогичной ситуации, пилили заводы. Людей выкидывали на улицу. Или вы настолько исключительная нация, что у вас всё будет по другому?
А кто сказал что он будет простаивать? Да и Украина не Россия, и не надо свой плачевный пример переводить в ненужную плоскость.
А кто сказал что он будет простаивать? Да и Украина не Россия,
Он уже простаивает, если вы не поняли из новости. И перестал он работать сразу после того, как российские предприятия перестали через него прокачивать аммиак. Да, Россия не Украина, у нас до такого не скатились. Успели в начале 2000-х вынырнуть из бардака.
Он уже простаивает, если вы не поняли из новости. И перестал он работать сразу после того, как российские предприятия перестали через него прокачивать аммиак. Да, Россия не Украина, у нас до такого не скатились. Успели в начале 2000-х вынырнуть из бардака.
Конечно успели, теперь "денег нет, но вы держитесь" ))