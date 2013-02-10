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Emirates NBD запускают игру - симмулятор банка, для повышения финансовой грамотности!

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Старый Сегодня, 14:08
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,611
Благодарностей: 1,012
Записей в блоге: 7
КП: 0.368
Emirates NBD запускают игру - симмулятор банка, для повышения финансовой грамотности!

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что Emirates NBD, крупнейшая банковская группа на Ближнем Востоке по объему активов, запускает мобильную учебно-развлекательную моделирующую игру «Banki» для продвижения и повышения финансовой грамотности в ОАЭ.

Благодаря интересному и информационному интерфейсу, «Banki» будет нацелена на молодежь страны, чтобы те стали более экономически осведомленными и задумались о карьере в банковской и финансовой сфере услуг.

Разделённая на 5 основных разделов игра позволит пользователям:

- 5 вариантов увлекательных игр, которые помогают понять концепцию сбережений, торговли, простых финансовых операций и цифровых банковских услуг;
- изучить основы банковских продуктов, финансовых услуг, фондовых рынков, экономики и дополнительные темы, согласно учебному профилю, утверждённому Министерством образования;
- создать индивидуальный финансовый профиль;
- открыть для себя последнюю информацию о возможностях стажировки в Emirates NBD;
- повысить свои навыки в написании резюме, интервьюировании, коммуникациях с людьми и проведении презентаций.

Игра доступна для скачивания на смартфоны в Google Play и Apple Store. Для доступа необходимо пройти процесс простой регистрации, указав свою электронную почту.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!)

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 14:20.
Prosvetlenniy вне форума  
Старый Сегодня, 14:39
#2
Премиум
 
Аватар Drum13
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,854
Благодарностей: 538
КП: 0.256
Re: Emirates NBD запускают игру - симмулятор банка, для повышения финансовой грамотно
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
Игра доступна для скачивания на смартфоны в Google Play и Apple Store. Для доступа необходимо пройти процесс простой регистрации, указав свою электронную почту.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!)
Раньше всегда нравились игры именно экономической симуляции. Чтобы там производство было, торговля, но в начале 90-х такие игры было сложно делать. А сейчас уже и интереса нет к таким играм. Возраст даёт о себе знать.
__________________
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 15:22
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,231
Благодарностей: 109
КП: 0.084
Re: Emirates NBD запускают игру - симмулятор банка, для повышения финансовой грамотно
Подобных игр полно сейчас и для ПК и для смартфонов, на любой вкус и цвет. Хотя возможно здесь реализовано что то типа "все в одном", но в целом ни чего нового.
__________________
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Invention на форуме  
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