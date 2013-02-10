Emirates NBD запускают игру - симмулятор банка, для повышения финансовой грамотности!

Доброго времени, друзья!
Рад сообщить вам, что Emirates NBD, крупнейшая банковская группа на Ближнем Востоке по объему активов, запускает мобильную учебно-развлекательную моделирующую игру «Banki» для продвижения и повышения финансовой грамотности в ОАЭ.
Благодаря интересному и информационному интерфейсу, «Banki» будет нацелена на молодежь страны, чтобы те стали более экономически осведомленными и задумались о карьере в банковской и финансовой сфере услуг.
Разделённая на 5 основных разделов игра позволит пользователям:
- 5 вариантов увлекательных игр, которые помогают понять концепцию сбережений, торговли, простых финансовых операций и цифровых банковских услуг;
- изучить основы банковских продуктов, финансовых услуг, фондовых рынков, экономики и дополнительные темы, согласно учебному профилю, утверждённому Министерством образования;
- создать индивидуальный финансовый профиль;
- открыть для себя последнюю информацию о возможностях стажировки в Emirates NBD;
- повысить свои навыки в написании резюме, интервьюировании, коммуникациях с людьми и проведении презентаций.
Игра доступна для скачивания на смартфоны в Google Play и Apple Store. Для доступа необходимо пройти процесс простой регистрации, указав свою электронную почту.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!)
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим