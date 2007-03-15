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Heppyferm.com-Веселый Фермер

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 14:06
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 22
КП: 0.001
Heppyferm.com-Веселый Фермер


Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 06.04.2016



Регистрация


Игра с выводом денег "Веселый Фермер"


Об игре:

Цитата:
Весёлый Фермер - браузерная онлайн игра с реальным выводом денег! В качестве игрока вы увеличиваете и развиваете свои сельскохозяйственные угодья - выращиваете овощи и фрукты, разводите сельскохозяйственных животных и рыбу, создаете свое сообщество фермеров и развиваете его.

-Отсутствие платёжных балов!
-Подарок при регистрации 50 рублей и 150 энергии!
-Заработок на получении и продаже продукции!
-Большое разнообразие игрового инвентаря!
-Стабильные и оперативные выплаты!
-Регулярные обновления и акции!
-Вывод и Ввод через платёжную систему Payeer!
-Высокий уровень работы администрации и игры в целом!
-Партнерская программа от 10%!
-Возможность заводить друзей и знакомых!
-Полуавтоматические выплаты от 5 рублей!


◄ Информация по игре ►
Грядки - в этом разделе находятся ваши грядки, где Вы выращиваете корм для животных. Каждое растение имеет свое время созревания! Каждый саженец необходимо поливать и удобрять - это сократит время созревания растения. Количество доступных грядок увеличивается в зависимости от уровня вашего аккаунта. На 1-ом уровне доступно 4 грядки, одна грядка бонусная и 3 можно купить. С каждым увеличением уровня становятся доступны для покупки +3 грядки. Количество грядок доступных для покупки до 41 уровня можно посчитать по следующей формуле 3 грядки * уровень аккаунта. Начиная с 41 уровня можно купить всего по +2 грядки на каждом следующем уровне. Цена покупки грядок - 2 руб.

Загоны - нужны для покупки животных. Каждое животное необходимо кормить, иначе оно не будет давать продукцию. Одно кормление дает животному сытость на 8 часов, после чего дает 1 единицу продукции, которую можно продать. Животное дает 90 продукции, после чего навсегда покидает игру. Можно улучшать кормушки в загонах, чтобы обеспечивать сытость животных на более долгий срок. На 1-ом уровне доступно 9 загонов, один бонусный и 8 можно купить. С каждым увеличением уровня становятся доступны для покупки +9 загонов. Количество загонов доступных для покупки до 16 уровня можно посчитать по следующей формуле 9 загонов * уровень аккаунта. Начиная с 16 уровня можно купить всего по +5 загонов на каждом следующем уровне. Цена на загоны увеличивается на 2 руб. через каждые 10 купленных загонов.

Пруды - здесь вы можете разводить рыбу. Пруды доступны с 15 уровня.

Сады - здесь вы можете сажать саженцы фруктовых деревьев. Каждое дерево дает продукцию раз в 12 часов. Сады доступны с 40 уровня.

Амбар - в амбаре хранится вся ваша продукция с грядок, прудов и садов, которую вы можете продать. Часть продукции нужна для кормления животных.

Магазин техники - здесь вы можете приобрести различную технику для облегчения труда фермера, а так же увеличения прибыли и опыта. К каждой технике имеется описание.

Магазин овощей - здесь вы можете купить необходимый вам корм.

Город - это центр всех событий, здесь доступны различные возможности фермы.

Обменник - в обменнике вы можете обменять рубли с баланса для вывода на баланс для покупок.

Баланс - в данном разделе вы можете пополнить баланс для покупки игрового инвентаря, а также заказать выплату заработанных средств.

Оставить отзыв - в этом разделе вы можете оставить отзыв о проекте.

Реферальная программа - здесь отображается ваша реферальная ссылка и различные рекламные материалы для привлечения пользователей, а так же приглашенные вами рефералы!

Чат - общение с другими игроками.

Почта - раздел для отправки и приема сообщений!

Профиль - здесь находится вся информация о вашем аккаунте, которую вы можете редактировать, загружать аватар и многое другое.

Сообщество фермеров - объединение группы игроков в сообщество, которое позволяет им получать различные улучшения и привилегии для развития в игре. Управлять сообществом может только "Председатель сообщества" - игрок, который его создал.


Маркетинг:



Также в разделе "Новая ферма" можно зарабатывать на пасиве



Бонусы:

Бонус за регистрацию 50 рублей,150 ед.энергии и грядка!
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Партнерка:

Вы будете получать по 10% от суммы пополнений ваших рефералов и по 5% за покупку вашими рефералами загонов, прудов, садов, фабрик и различного типа техники.
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Платежные системы:

Payeer

Выплаты в ручном режиме
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Мой вклад






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Dimon Dneprovskiy вне форума  
Старый Сегодня, 14:11
#2
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,166
Благодарностей: 542
КП: 0.012
Re: Heppyferm.com-Веселый Фермер
Цитата:
Сообщение от Dimon Dneprovski... Посмотреть сообщение
Heppyferm
Зачем же так издеваться ?

Тут без вариантов :

Цитата:
Фермеров: 191 чел.
Онлайн: 2 чел.
Сообществ: 1 шт.
Резерв проекта: 26741 руб.
Выплачено: 1474.51 руб.
Игре пошел: 270-й день
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Старый Сегодня, 14:16
#3
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 22
КП: 0.001
Автор темы Re: Heppyferm.com-Веселый Фермер
Админ раскруткой не занимался просто видимо
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Старый Сегодня, 14:23
#4
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,166
Благодарностей: 542
КП: 0.012
Re: Heppyferm.com-Веселый Фермер
Ну в таком случае вернул бы деньги вкладчикам и сделал рестарт , наверное толка бы больше было )
__________________
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