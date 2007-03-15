| Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Сегодня, 15:29
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Сегодня, 14:06
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#1
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Любитель
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 22
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Heppyferm.com-Веселый Фермер
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 06.04.2016
Регистрация
Игра с выводом денег "Веселый Фермер"
Об игре:
-Отсутствие платёжных балов!
Цитата:
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Весёлый Фермер - браузерная онлайн игра с реальным выводом денег! В качестве игрока вы увеличиваете и развиваете свои сельскохозяйственные угодья - выращиваете овощи и фрукты, разводите сельскохозяйственных животных и рыбу, создаете свое сообщество фермеров и развиваете его.
-Подарок при регистрации 50 рублей и 150 энергии!
-Заработок на получении и продаже продукции!
-Большое разнообразие игрового инвентаря!
-Стабильные и оперативные выплаты!
-Регулярные обновления и акции!
-Вывод и Ввод через платёжную систему Payeer!
-Высокий уровень работы администрации и игры в целом!
-Партнерская программа от 10%!
-Возможность заводить друзей и знакомых!
-Полуавтоматические выплаты от 5 рублей!
Маркетинг:
Также в разделе "Новая ферма" можно зарабатывать на пасиве
Бонусы:
Бонус за регистрацию 50 рублей,150 ед.энергии и грядка!
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Грядки - в этом разделе находятся ваши грядки, где Вы выращиваете корм для животных. Каждое растение имеет свое время созревания! Каждый саженец необходимо поливать и удобрять - это сократит время созревания растения. Количество доступных грядок увеличивается в зависимости от уровня вашего аккаунта. На 1-ом уровне доступно 4 грядки, одна грядка бонусная и 3 можно купить. С каждым увеличением уровня становятся доступны для покупки +3 грядки. Количество грядок доступных для покупки до 41 уровня можно посчитать по следующей формуле 3 грядки * уровень аккаунта. Начиная с 41 уровня можно купить всего по +2 грядки на каждом следующем уровне. Цена покупки грядок - 2 руб.
Загоны - нужны для покупки животных. Каждое животное необходимо кормить, иначе оно не будет давать продукцию. Одно кормление дает животному сытость на 8 часов, после чего дает 1 единицу продукции, которую можно продать. Животное дает 90 продукции, после чего навсегда покидает игру. Можно улучшать кормушки в загонах, чтобы обеспечивать сытость животных на более долгий срок. На 1-ом уровне доступно 9 загонов, один бонусный и 8 можно купить. С каждым увеличением уровня становятся доступны для покупки +9 загонов. Количество загонов доступных для покупки до 16 уровня можно посчитать по следующей формуле 9 загонов * уровень аккаунта. Начиная с 16 уровня можно купить всего по +5 загонов на каждом следующем уровне. Цена на загоны увеличивается на 2 руб. через каждые 10 купленных загонов.
Пруды - здесь вы можете разводить рыбу. Пруды доступны с 15 уровня.
Сады - здесь вы можете сажать саженцы фруктовых деревьев. Каждое дерево дает продукцию раз в 12 часов. Сады доступны с 40 уровня.
Амбар - в амбаре хранится вся ваша продукция с грядок, прудов и садов, которую вы можете продать. Часть продукции нужна для кормления животных.
Магазин техники - здесь вы можете приобрести различную технику для облегчения труда фермера, а так же увеличения прибыли и опыта. К каждой технике имеется описание.
Магазин овощей - здесь вы можете купить необходимый вам корм.
Город - это центр всех событий, здесь доступны различные возможности фермы.
Обменник - в обменнике вы можете обменять рубли с баланса для вывода на баланс для покупок.
Баланс - в данном разделе вы можете пополнить баланс для покупки игрового инвентаря, а также заказать выплату заработанных средств.
Оставить отзыв - в этом разделе вы можете оставить отзыв о проекте.
Реферальная программа - здесь отображается ваша реферальная ссылка и различные рекламные материалы для привлечения пользователей, а так же приглашенные вами рефералы!
Чат - общение с другими игроками.
Почта - раздел для отправки и приема сообщений!
Профиль - здесь находится вся информация о вашем аккаунте, которую вы можете редактировать, загружать аватар и многое другое.
Сообщество фермеров - объединение группы игроков в сообщество, которое позволяет им получать различные улучшения и привилегии для развития в игре. Управлять сообществом может только "Председатель сообщества" - игрок, который его создал.
Партнерка:
Вы будете получать по 10% от суммы пополнений ваших рефералов и по 5% за покупку вашими рефералами загонов, прудов, садов, фабрик и различного типа техники.
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Платежные системы:
Payeer
Выплаты в ручном режиме
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Мой вклад
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Сегодня, 14:11
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#2
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Мастер
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,166
Благодарностей: 542
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Re: Heppyferm.com-Веселый Фермер
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Сообщение от Dimon Dneprovski...
Heppyferm
Зачем же так издеваться ?
Тут без вариантов :
Цитата:
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Фермеров: 191 чел.
Онлайн: 2 чел.
Сообществ: 1 шт.
Резерв проекта: 26741 руб.
Выплачено: 1474.51 руб.
Игре пошел: 270-й день
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Сегодня, 14:16
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#3
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Любитель
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 22
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Re: Heppyferm.com-Веселый Фермер
Админ раскруткой не занимался просто видимо
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Сегодня, 14:23
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#4
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Мастер
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,166
Благодарностей: 542
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Re: Heppyferm.com-Веселый Фермер
Ну в таком случае вернул бы деньги вкладчикам и сделал рестарт , наверное толка бы больше было )
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Сегодня, 15:29
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