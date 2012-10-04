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Сегодня, 15:29
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Сегодня, 14:02
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#1
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Специалист
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 995
Благодарностей: 113
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Объем внешнего долга Китая на конец сентября составил $1,43 трлн
ПЕКИН, 31 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Объем внешней задолженности Китая на конец третьего квартала текущего года вырос по сравнению со вторым кварталом на 3% и составил $1,432 трлн. Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа.
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"Основной причиной увеличения показателя стали меры Народного банка Китая (центробанк) и Государственного управления валютного контроля КНР по расширению каналов финансирования с целью снижения затрат китайских компаний на привлечение капитала", - говорится в докладе Государственного управления валютного контроля КНР.
Авторы доклада отмечают, что росту показателя способствовал увеличение числа заявок на получение иностранных займов от частных компаний, а также повышение степени открытости межбанковского рынка Китая.
В документе отмечается, что в будущем размер показателя внешнего долга будет "сохранять стабильность".
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Сегодня, 14:11
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#2
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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,598
Благодарностей: 502
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Re: Объем внешнего долга Китая на конец сентября составил $1,43 трлн
Вот это хорошая новость
Приятно осозновать, что в этом бренном мире, еще хоть у кого-то есть долги, а не только у этих "несчастных" Соединеных Штатов Америки
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Сегодня, 14:12
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#3
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Мастер
Имя: FMFM
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.09.2014
Сообщений: 3,011
Благодарностей: 486
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Re: Объем внешнего долга Китая на конец сентября составил $1,43 трлн
То ли Шарлин Чу, то ли Энн Стивенсон-Янг говорила, что китайский долг огромен потому, что они набрали займов на строительство новых городов, которые теперь стоят незаселенные, маленькая квартирка там стоит 300-400 тыс долларов, деньги застряли в этом строительном мегапроекте, и все эти пустые города типа Шенфу могут обрушить мировую экономику.
Последний раз редактировалось FMFM; Сегодня в 14:19.
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Сегодня, 15:05
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#4
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Специалист
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 686
Благодарностей: 131
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Re: Объем внешнего долга Китая на конец сентября составил $1,43 трлн
Ага «сохранять стабильность», сложно даже представить что будет когда «китайское чудо» схлопнется.
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Сегодня, 15:29
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