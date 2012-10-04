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Объем внешнего долга Китая на конец сентября составил $1,43 трлн

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Старый Сегодня, 14:02
#1
Специалист
 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 995
Благодарностей: 113
КП: 0.095
Объем внешнего долга Китая на конец сентября составил $1,43 трлн
ПЕКИН, 31 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Объем внешней задолженности Китая на конец третьего квартала текущего года вырос по сравнению со вторым кварталом на 3% и составил $1,432 трлн. Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа.
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"Основной причиной увеличения показателя стали меры Народного банка Китая (центробанк) и Государственного управления валютного контроля КНР по расширению каналов финансирования с целью снижения затрат китайских компаний на привлечение капитала", - говорится в докладе Государственного управления валютного контроля КНР.

Авторы доклада отмечают, что росту показателя способствовал увеличение числа заявок на получение иностранных займов от частных компаний, а также повышение степени открытости межбанковского рынка Китая.

В документе отмечается, что в будущем размер показателя внешнего долга будет "сохранять стабильность".

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Старый Сегодня, 14:11
#2
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,598
Благодарностей: 502
КП: 0.081
Re: Объем внешнего долга Китая на конец сентября составил $1,43 трлн
Вот это хорошая новость
Приятно осозновать, что в этом бренном мире, еще хоть у кого-то есть долги, а не только у этих "несчастных" Соединеных Штатов Америки
__________________
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Старый Сегодня, 14:12
#3
Мастер
 
Имя: FMFM
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.09.2014
Сообщений: 3,011
Благодарностей: 486
КП: 0.228
Re: Объем внешнего долга Китая на конец сентября составил $1,43 трлн
То ли Шарлин Чу, то ли Энн Стивенсон-Янг говорила, что китайский долг огромен потому, что они набрали займов на строительство новых городов, которые теперь стоят незаселенные, маленькая квартирка там стоит 300-400 тыс долларов, деньги застряли в этом строительном мегапроекте, и все эти пустые города типа Шенфу могут обрушить мировую экономику.
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Последний раз редактировалось FMFM; Сегодня в 14:19.
FMFM вне форума  
Старый Сегодня, 15:05
#4
Специалист
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 686
Благодарностей: 131
КП: 0.116
Re: Объем внешнего долга Китая на конец сентября составил $1,43 трлн
Ага «сохранять стабильность», сложно даже представить что будет когда «китайское чудо» схлопнется.
andrey2301 вне форума  
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