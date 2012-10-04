Объем внешнего долга Китая на конец сентября составил $1,43 трлн

ПЕКИН, 31 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Объем внешней задолженности Китая на конец третьего квартала текущего года вырос по сравнению со вторым кварталом на 3% и составил $1,432 трлн. Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа.
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"Основной причиной увеличения показателя стали меры Народного банка Китая (центробанк) и Государственного управления валютного контроля КНР по расширению каналов финансирования с целью снижения затрат китайских компаний на привлечение капитала", - говорится в докладе Государственного управления валютного контроля КНР.
Авторы доклада отмечают, что росту показателя способствовал увеличение числа заявок на получение иностранных займов от частных компаний, а также повышение степени открытости межбанковского рынка Китая.
В документе отмечается, что в будущем размер показателя внешнего долга будет "сохранять стабильность".
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