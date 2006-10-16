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Благотворительный проект ИК "Строй-Инвест" - лохотрон!

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#1
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Имя: Игорь
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Благодарностей: 4,284

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Благотворительный проект ИК "Строй-Инвест" - лохотрон!
В сентябре был обзор Благотворительного проекта строительной компании "Вертикаль". Затем, по отзывам пользователей, появлялись аналогичные предложения от СК "Монолит" и СК "Интеграл".

Сейчас точно такое же предложение поступило от Инвестиционной компании "Строй-Инвест" на сайте crazydpj.beget.tech:
Цитата:
Крупная инвестиционная компания возьмет на благотворительное содержание 5 человек

Я Иван Сергеевич Ирвинд - руководитель инвестиционной компании "СТРОЙ-ИНВЕСТ", готов платить вам по 20000 р. ежедневно на вашу карту или кошелек

За что вы будете получать деньги?
Наша инвестиционная компания работает на рынке уже с 2004 года. Инвестируем средства в строительство многоквартирных домов, выполняем крупные строительные заказы для государственных и коммерческих заказчиков.
Годовая прибыль компании превышает 18 000 000 000 рублей.
Компания вынуждена платить огромные налоги в бюджет. Но если мы будем заниматься благотворительностью, то совершенно законно получим возможность не платить налоги и сэкономим свои деньги.Вы думаете, почему крупные компании спонсируют спортивные клубы и занимаются благотворительностью? Потому что это выгодно и даёт возможность официально уклоняться от уплаты налогов. Наша компания не исключение.
Поэтому, я готов оказывать вам благотворительную помощь, за счет своей компании на протяжении всего 2017 года!

Все просто. Мы не платим налоги, а вы получаете полное обеспечение на весь 2017 год. И главное - от вас совершенно ничего не нужно взамен.

Мне нужно только 5 человек, которым моя инвестиционная компания будет каждый день перечислять по 20000 рублей.

Получите первые 20000 руб. прямо сейчас

Условия участия в благотворительной программе ИК "СТРОЙ-ИНВЕСТ":
1. Лицо, достигшее 18 лет
2. Проживание в России или СНГ
3. Наличие банковской карты или интернет-кошелка для переводов
4. Согласие на дачу и публикацию отзыва на официальном сайте
( требование законодательства о публичности благотворительной деятельности)Если вы отвечаете данным условиям и согласны получать благотворительную помощь, заполните форму и отправьте свою кандидатуру на рассмотрение.
Можете сравнить тексты - они идентичны с небольшими исправлениями (строительная заменена на инвестиционную и изменено название компании). Правильно, зачем что-то придумывать, если заготовка уже есть и желающих на халяву получать деньги тоже предостаточно! Просто меняй названия и качай деньги!

На фотографии руководителя - Генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Иванов Юрий Иванович usi23.ru/o-kompanii/rukovodstvo/

После подачи заявки на рассмотрение - обязательное одобрение и текст следующего содержания crazydpj.beget.tech/openbankaccount.html:
Цитата:
Поздравляем!
Ваша кандидатура одобрена
На ваше имя был открыт трастовый счет
№40217810179650009512
На счет было зачислено:20 000 рублей
Чтобы начать получать выплаты, оплатите обслуживание трастового счета. Благотворительные выплаты поступают сначала на ваш трастовый счет, а с него уже по указанным вами в анкете платежным данным.
Оплата обслуживания трастового счета производится один раз. После этого, деньги моментально будут поступать на указанную вами банковскую карту или электронный кошелек
Стоимость банковского обслуживания: 150 рублей
Оплатите обслуживание трастового счета и вы сможете получать выплаты
Схема обмана не меняется уже несколько месяцев, а это говорит о том, что количество желающих получать халяву не уменьшается и люди переводят мошенникам деньги вместо того, чтобы сначала почитать отзывы в интернете

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
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