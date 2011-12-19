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Биржи с функцией равноправного финансирования

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Биржи, на которых происходит торговля криптовалютами.
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Старый Сегодня, 12:52
#1
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Биржи с функцией равноправного финансирования
Всем привет друзья.
Как наверно многие знают, на некоторых биржах криптовалют существует возможность выдачи и получения биткоинов (и других криптовалют) в долг от участника к участнику, или как это еще называется - равноправное финансирование. В частности из опробованных мной бирж такой функционал реализован на биржах poloniex и bitfinex.

Вот я заинтересовался данной возможностью как дополнительным инструментом для заработка криптовалюты.

Собственно хочу спросить, на каких еще биржах кроме указанных выше реализован такой функционал, или хотя бы похожий. Меня интересуют именно биржи на которых участники торгуют криптой, а не просто сервисы p2p-кредитования.

Всем спасибо за ответы.
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Последний раз редактировалось Invention; Сегодня в 12:59.
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