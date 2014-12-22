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Куда вложить деньги, чтобы не потерять их в 2017 году?

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Старый Сегодня, 12:50
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,225
Благодарностей: 350
КП: 0.055
Куда вложить деньги, чтобы не потерять их в 2017 году?
Куда вложить деньги, чтобы не потерять их в 2017 году?

Самый «черный лебедь» мировой экономики – Дональд Трамп и его политика в 2017 году. В своей предвыборной кампании новый президент США пообещал американцам снизить налоги на бизнес и одновременно повысить госраходы на инфраструктурные проекты и оборонку. Если снижение налогов будет достаточным стимулом для американской экономики, это компенсирует снижение ставки и рост госрасходов. Если нет – приведет к дефициту госбюджета и росту госдолга; в худшем сценарии – к ситуации, похожей на лето 2011, когда США чуть не столкнулись с техническим дефолтом.

Если снижение налогов окажется успешным, уже в новом году стоит ожидать роста американского рынка. Инвестиции в акции американских компаний будут успешными. Если нет – скорее всего, произойдет падение доллара к мировым валютам и коррекция на рынке акций и облигаций США
Для тех, кто не любит рисковать, надежным и достаточно выгодным для частных клиентов инструментом инвестирования являются вклады в рублях. «На фоне снижения инфляции ставки по вкладам позволяют не только сохранить, но и приумножить свои сбережения», – считает начальник управления пассивных операций Уральского банка реконструкции и развития Ольга Аксенова. Сейчас средние ставки на рынке фиксируются на уровне 8-9% в рублях.
Для сохранности средств главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников рекомендует портфельное распределение: 70% – доллар США и 30% – российский рубль. По его мнению, у американской валюты самые большие перспективы в следующем году. Однако и рубль будет интересным средством размещения. Если же выбирать банковские вклады, то только в банках с государственным участием, – предупреждает эксперт.

Что касается валютных вкладов, сейчас они менее популярны, так как ставки по ним находятся на минимальном уровне 1-1,5%. Это обусловлено отсутствием у кредитных организаций необходимости наращивать валютную ликвидность, – напоминает генеральный директор компании «Мой кабинет» Владимир Трофименко.

Хорошей альтернативой вкладу является сберегательный сертификат на предъявителя. Доходность этой ценной бумаги на 1-2% выше, чем по вкладам. Однако желательно оформлять сертификат в надежном крупном банке, поскольку этот вид сбережений не застрахован государством.

Источник RNS.
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МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 13:05
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,221
Благодарностей: 109
КП: 0.084
Re: Куда вложить деньги, чтобы не потерять их в 2017 году?
Очередные полезные советы от экспертов.
Как по мне, то для депозита в банке вообще не имеет значения валюта вклада, все ровно это не выгодно.
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