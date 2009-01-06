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В России сегодня 35 млн человек получают до 15 тысяч рублей (250 долларов) в месяц

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награды Волшебный горшочек 
В России сегодня 35 млн человек получают до 15 тысяч рублей (250 долларов) в месяц
В России сегодня 35 млн человек получают до 15 тысяч рублей (250 долларов) в месяц.

Цитата:
Из недавнего доклада швейцарской финансовой корпорации Credit Suisse о мировом благосостоянии.

В докладе Credit Suisse отмечается, что в России сегодня 35 млн человек (а это половина экономически активного населения страны) получают до 15 тысяч рублей (250 долларов) в месяц. Одновременно количество миллиардеров в стране за последний год увеличилось с 90 до 96 человек.

Источник:
http://www.rosbalt.ru/blogs/2016/12/31/1579950.html
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