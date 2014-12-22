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Apple наладит производство своей продукции в Индии Подробнее на Рамблер/финансы... h

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Apple наладит производство своей продукции в Индии Подробнее на Рамблер/финансы... h
Apple наладит производство своей продукции в Индии

Американская корпорация Apple может в апреле 2017 года наладить производство своей продукции в индийском городе Бангалор. Об этом сообщает издание Times of India со ссылкой на источники в отрасли.

Тайваньская компанией Wistron, занимающаяся сборкой продукции Apple, намерена запустить производство в промышленном хабе на востоке Бангалора. Предполагается, что в апреле начнутся производственные операции, а к концу 2017 года будет налажено полноценное производство.



В первую очередь Apple заинтересована в производстве iPhone для местного потребительского рынка. Это позволит компании установить на смартфоны конкурентную цену и избежать импортной пошлины.

По данным Counterpoint Technology Market Research, с октября 2015 года по сентябрь 2016 года Apple продала в Индии 2,5 млн смартфонов iPhone, рост составил более чем 50% в годовом измерении.



Источник RNS.
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