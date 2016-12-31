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LGK POWER LIMITED (майнинг на видеокартах, 50% в год)

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Обсуждение HYIP до 15% в месяц, в которые еще не было сделано вклада, либо частные проекты без сайта, которые еще не прошли проверку службы безопасности. Внимание!!! Реф. ссылки запрещены
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:26
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2016
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
КП: 0.000
LGK POWER LIMITED (майнинг на видеокартах, 50% в год)
Я не админ проекта.

Проект рекламировался на крупной площадке GetCoinToday в Телеграм.
Доходность: До 50% годовых
Работает с: Биткоин и BTC-e USD.
Мин. вложение: 0.02BTC или $0.01.
Рефералка: 4%, 3%, 2%, 1%

Регистрация: goo.gl/ZrvEiA (переходить с мобильного, ссылка отправляет в Telegram)

Копипаст:
Друзья! Приглашаем вас принять участие в отдельном инвестиционном проекте компании LGK POWER LIMITED с регулярной доходностью до 50% годовых. (не хайп)

⛏ Чем вы занимаетесь?
Мы занимаемся добычей криптовалют в промышленных масштабах и принимаем инвестиции для увеличения производственных мощностей.

🖥 Какое обеспечение?
Депозиты обеспечиваются реальным оборудованием, а точнее, видеокартами R9 280, за работой которых можно наблюдать на майнинг-пуле.

🕑 Это бессрочный контракт?
Контракты расчитаны на 1.5 лет, но внутри сервиса есть биржа, это значит, что Вы в любой момент можете вывести деньги или заработать дополнительную прибыль на торговле.

💡 Какой минимальный депозит?
Минимальный депозит 0.02 для Bitcoin или 0.01$ для BTC-E USD

Не знаю в какой раздел поместить, поэтому пишу в HYIP.
Не утверждаю, что проект - пирамида, но и не отрицаю возможности.
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Последний раз редактировалось aminov; Сегодня в 11:31.
aminov вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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