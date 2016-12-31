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LGK POWER LIMITED (майнинг на видеокартах, 50% в год)
Я не админ проекта.
Проект рекламировался на крупной площадке GetCoinToday в Телеграм.
Доходность: До 50% годовых
Работает с: Биткоин и BTC-e USD.
Мин. вложение: 0.02BTC или $0.01.
Рефералка: 4%, 3%, 2%, 1%
Регистрация: goo.gl/ZrvEiA (переходить с мобильного, ссылка отправляет в Telegram)
Копипаст:
Друзья! Приглашаем вас принять участие в отдельном инвестиционном проекте компании LGK POWER LIMITED с регулярной доходностью до 50% годовых. (не хайп)
⛏ Чем вы занимаетесь?
Мы занимаемся добычей криптовалют в промышленных масштабах и принимаем инвестиции для увеличения производственных мощностей.
🖥 Какое обеспечение?
Депозиты обеспечиваются реальным оборудованием, а точнее, видеокартами R9 280, за работой которых можно наблюдать на майнинг-пуле.
🕑 Это бессрочный контракт?
Контракты расчитаны на 1.5 лет, но внутри сервиса есть биржа, это значит, что Вы в любой момент можете вывести деньги или заработать дополнительную прибыль на торговле.
💡 Какой минимальный депозит?
Минимальный депозит 0.02 для Bitcoin или 0.01$ для BTC-E USD
Не знаю в какой раздел поместить, поэтому пишу в HYIP.
Не утверждаю, что проект - пирамида, но и не отрицаю возможности.
Последний раз редактировалось aminov; Сегодня в 11:31.