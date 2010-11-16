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Заработак на скачивании файлов 5 рублей за скачивание.

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:13
#1
Интересующийся
 
Возраст: 23
Регистрация: 31.12.2016
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Заработак на скачивании файлов 5 рублей за скачивание.
★ 5 рублей за каждое уникальное скачивание вашего файла
★ Выплаты по запросу, минималка всего 50 рублей
★ Реферальная система: 20% от дохода вашего реферала
★ Работает с платежной системой Webmoney
★ Круглосуточная техническая поддержка
★ Бесплатный обмен файлами
★ Неограниченное место
★ Без назойливой рекламы
★ Красивый и удобный дизайн файлообменника



1. За счет чего живут файлообменники?
Ну во-первых, за счет предоставления голден-аккаунтов, а также за счет обильной рекламы на сайте и при самом скачивании файлов. Но почему же этот сайт не обладает ни тем и не другим. Ответ простой - он только начал функционировать, все еще впереди.

2. За что платит сайт?
1. За уникальное скачивание любого вашего файла, загруженного на файлообменник
2. За доход от привлеченных вами рефералов

3. Каким считается уникальное скачивание?
Уникальным считается скачивание с помощью специального загрузчика одним ip адресом не более одного раза в день.

4. Почему такая высокая цена за скачивание?
Проект только начал функционировать и ему надо раскачаться, набрать популярность, в связи с этим администрацией сайта было принято решение поставить планку в 5 рублей, хотя по мере раскрутки сервиса расценка снизится до 3 рублей за уникальное скачивание. (Достоверная информация)

5. Какой максимальный объем загружаемого файла?
100 Мб

6. Какой срок хранения файлов?
Файл хранится на сервере 30 дней с последнего скачивания

7. Минимальная сумма к оплате?
Минимальная сумма на вывод составляет 50 рублей

8. Когда можно заказать выплату?
Выплата осуществляется в плановом режиме в пятницу и воскресенье. Заявка на плановую выплату исполняется в течение суток с момента заказа! Можно также заказать досрочную выплату, но с комиссией - 10%. Заявка на досрочную выплату исполняется в течении текущих или последующих суток!

9. Куда я могу вывести средства?
Вывести деньги можно только на WMR кошелек

10. Сколько денег я получу от рефералов?
Реферальная программа - 20 %. Деньги зачисляются в реальном времени по мере заработка рефералом средств.

11. Можно ли регистрировать несколько аккаунтов?
Категорически запрещается!

12. Как скачать файл?
Для примера скидываю ссылку на свой файл. После перехода вы увидите кнопку скачать, может вылезти предупреждение, не бойтесь (ЭТО НЕ ВИРУС) и качаете его через загрузчик.
ПРИМЕР СКАЧИВАНИЯ

13. Как часто обновляется статистика?
Статистика обновляется каждые 5 минут, но бывают иногда небольшие задержки


Скрин выплаты: pixs.ru/showimage/Screenshot_4330053_24613593.png


Подробности в видео youtube.com/watch?v=9i_e0jP4JEU

Сам сайт goo.gl/iRjh8w
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zarabotak2015 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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