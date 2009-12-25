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Путин запретил госслужащим иметь активы за рубежом и владеть биткойнами

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Путин запретил госслужащим иметь активы за рубежом и владеть биткойнами

В рамках реализации национального плана противодействия коррупции, принят новый закон — отдельной категории госслужащих будет запрещено иметь счета за рубежом.

Речь идет о чиновниках и должностных лицах, которые по долгу службы принимают решения, касающиеся вопросов суверенитета страны — во всех отношениях: в экономических, военных и прочих.

Закон запрещает таким госслужащим иметь счета в банках иных стран, хранить деньги и ценности вне страны. Запрещается пользоваться (и владеть) иностранными финансовыми инструментами — ценными бумагами, биткойнами, паями и прочим.

Такое имущество нельзя даже передать в доверительное управление, если это управление организовано по иностранным законам. Также запрещены займы у иностранных юридических и физических лиц.

Этот закон не только позволит обезопасить госслужащих от иностранных санкций, но и позволит избежать бесконтрольного перемещения средств: незаметно дать взятку такому чиновнику станет сложнее.

Документ был подписан накануне президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Хакасия-Информ
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