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Чарджбек с форекса, пирамид и бинарных опционов!

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Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 02:33
#1
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Лучший город Земли!
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.09.2013
Сообщений: 414
Благодарностей: 158
КП: 0.270
Чарджбек с форекса, пирамид и бинарных опционов!


Приветствую, вас. Если вы потеряли средства в форекс-брокере, в компании пирамиде или бинарных опционах, то это тема для вас.
Вы ещё имеете шанс вернуть ваши средства с помощью процедуры Charegeback. Для этого вы можете обратиться за консультацией
в компанию Unicorn Chargeback, которая профессионально занимается процедурой возврата средств от недобросовестных интернет компаний. Возврат средств осуществляется, только если вы вносили средства посредством банковской карты Visa или Mastercard.
Чарджбек это опротестовывание платежа, при котором сумма возвращается на счёт плательщика.

Деньги можно вернуть из любой пирамиды при некоторых условиях:
  • Если вы оплачивали картой Visa, MasterCard или Maestro.
  • С момента оплаты банковской картой прошло не более 540 дней.
Я являюсь официальным информационный партнёром компании, поэтому ко мне также можете обращаться с любыми вопросами.
Постараюсь вам максимально быстро и точно ответить. Подробнее о компании и самой процедуре вы можете прочитать на страницах
моего блога туловище-инвестора.рф в статье: "Как вернуть деньги? Чарджбек!"
Успешных возвратов!
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Туловище-инвестора.рф
Sergeyb1 вне форума  
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Метки
forex, бинарные опционы, пирамида
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