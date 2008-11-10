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Pamm-Treid - pamm-treid.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Пол: Мужской
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 44,608
Благодарностей: 2,832
КП: 0.051

награды Ветеран MMGP.RU 
Pamm-Treid - pamm-treid.net
Я не владелец и не администратор проекта. Информация представлена для ознакомления и обсуждения.

Старт: 29.12.2016

Особенности: Защита от DDoS | SSL-шифрование | Выделенный сервер/IP | Уникальный дизайн | Зарегистрированная компания | Онлайн-чат

Описание HYIP:
Цитата:
Компания Pamm-Treid предоставляет услуги Доверительного Управления инвестиционными средствами, добровольно предоставленных нам нашими инвесторами. Инновационная система диверсификации размещения инвестиционных средств предоставляет максимально положительные и результативные возможности для каждого участника процесса, делая сотрудничество с ними наиболее благоприятным. Использование в инвестировании таких направлений как Forex, бинарные опционы, еврооблигации, американские акции, европейские акции, российские акции, компания генерирует прибыль и распределяет ее между всеми заинтересованными сторонами в соответствии количеству вложенных средств каждой стороной.
Инвестиционные планы: 0,7% - 2,5% в день на 10 - 365 дней
Возврат Вклада: В конце
Начисление: Календарные дни

Минимальный вклад: $10
Максимальный вклад: $10,000
Реф-программа: 10%**
Выплаты: Вручную

Платежные системы: Advanced Cash | Bank Wire | Payeer | Perfect Money | QIWI | Yandex.Money

Наш вклад:
Operation date: 31 Dec 2016 00:30
Operation ID: 281678333
Operation type: transfer
Shop: pamm-treid.net
Status: success
Debited: 65.63 $

Посетить Сайт: http://pamm-treid.net/
__________________
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