Pamm-Treid - pamm-treid.net

Я не владелец и не администратор проекта. Информация представлена для ознакомления и обсуждения.
Старт:
29.12.2016
Особенности:
Защита от DDoS |
SSL-шифрование |
Выделенный сервер/IP |
Уникальный дизайн |
Зарегистрированная компания |
Онлайн-чат
Описание HYIP:
Цитата:
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Компания Pamm-Treid предоставляет услуги Доверительного Управления инвестиционными средствами, добровольно предоставленных нам нашими инвесторами. Инновационная система диверсификации размещения инвестиционных средств предоставляет максимально положительные и результативные возможности для каждого участника процесса, делая сотрудничество с ними наиболее благоприятным. Использование в инвестировании таких направлений как Forex, бинарные опционы, еврооблигации, американские акции, европейские акции, российские акции, компания генерирует прибыль и распределяет ее между всеми заинтересованными сторонами в соответствии количеству вложенных средств каждой стороной.
Инвестиционные планы: 0,7% - 2,5% в день на 10 - 365 дней
Возврат Вклада: В конце
Начисление: Календарные дни
Минимальный вклад: $10
Максимальный вклад: $10,000
Реф-программа: 10%**
Выплаты: Вручную
Платежные системы:
Advanced Cash |
Bank Wire |
Payeer |
Perfect Money |
QIWI |
Yandex.Money
Наш вклад
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Operation date: 31 Dec 2016 00:30
Operation ID: 281678333
Operation type: transfer
Shop: pamm-treid.net
Status: success
Debited: 65.63 $
Посетить Сайт: http://pamm-treid.net/