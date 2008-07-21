river-fishing2016 - river-fishing2016.ru

Для своих рефералов. Делаю реф бэк 7%.
Я не админ \ не владелец данного проекта.
30.12.2016
Отсутствие ограничений на вывод денежных средств! Автоматические выплаты! Прозрачная статистика! Отсутствие подводных камней! Порядочная и надежная администрация, которая выполняет свои обязательства перед игроками! Гарантия выплаты не менее 90% резерва игрокам!Доброжелательная техническая поддержка!
-Множество бонусов! В том числе накопительный бонус. При первом пополнении баланса +25% в подарок.
Плотва Прибыль: 45 в час Стоимость: 1000 монет
Лещ Прибыль: 230 в час Стоимость: 5000 монет
Форель Прибыль: 470 в час Стоимость: 10000 монет
Окунь Прибыль: 1200 в час Стоимость: 25000 монет
Судак Прибыль: 2450 в час Стоимость: 50000 монет
Щука Прибыль: 5000 в час Стоимость: 100000 монет
Бонусы:
Ежедневный бонус. Бонус выдается 1 раз в 24 часа. Бонус выдается на счет для покупок. Сумма бонуса генерируется случайно от 1 до 150 монет.
Реферальная программа:
5% от их пополнения на счет для выплаты и 5% на счет для покупок.
Выплаты:
Проект работает Без Баллов. Для активации выплат необходимо пополнить минимум на 50 руб.
Платежные системы:
Payeer.
Ознакомится \ регистрация.