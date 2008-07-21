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river-fishing2016 - river-fishing2016.ru

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 01:39
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: mmgp
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 346
Благодарностей: 139
КП: 0.258
river-fishing2016 - river-fishing2016.ru
Для своих рефералов. Делаю реф бэк 7%.
Я не админ \ не владелец данного проекта.
30.12.2016

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Последний раз редактировалось Дмитрий Анатольевич; Сегодня в 01:46.
Дмитрий Анатольевич на форуме  
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