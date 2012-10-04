Игорь Наумов Специалист

Регистрация: 04.10.2012 Сообщений: 988 Благодарностей: 112 КП: 0.095

Порошенко одобрил повышение акцизов на алкогольные и табачные изделия



Последний этап прохождения документа – возвращен с подписью от президента.



Изменения в части акцизного налога



В частности, законом повышается акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривны/литр до 126,96 гривны/литр, на пиво на 12% - с 2,48 гривны/литр до 2,78 гривны/литр. На слабоалкогольную продукцию также предусматривается повысить акциз на 12%.



Предусмотрено и повышение с 2017 года размера специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая остается на уровне 12%.



Изменения в части налога на добавленную стоимость



Законом, в частности, устанавливается, что: счета в системе электронного администрирования НДС, которые дополнительно открыты сельскохозяйственным предприятиям, избрали специальный режим налогообложения НДС, закрываются со дня, следующего за предельным сроком уплаты налоговых обязательств по декабрь 2016 года, для плательщиков, избравших квартальный налоговый период - за ІV квартал 2016 года;

регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных, составленных сельскохозяйственными предприятиями, которые избрали специальный режим налогообложения НДС, по операциям по поставке сельскохозяйственных товаров/услуг, должна быть осуществлена не позднее 15 января 2017 года;

регистрация указанных налоговых накладных и/или расчетов корректировки в налоговых накладных не может осуществляться с нарушением этого срока. Изменения в части экологического налога и рентной платы Актом предусматривается пересмотреть ставки экологического налога и рентной платы с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции, которые согласно постановлению Кабмина в 2016 году, прогнозируются на уровне 112,0 и 110,4 процента соответственно.



Так, учитывая сферы применения налогов, ставки экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины (кроме ставки для сотовой радиосвязи) с учетом прогнозного индекса потребительских цен в 2016 году увеличены на 12%. Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов с учетом прогнозного индекса цен производителей промышленной продукции в 2016 году увеличены на 10,4%.



На все скважины при добыче газа, нефти и конденсата с новых месторождений, где бурение начнется с 1 января 2017 года, будет распространяться рентная ставка в 29% и 14% в зависимости от глубины залежей. Также устанавливается, что с 1 января 2018 года распределение бюджетной дотации осуществляется в сумме не более чем 150 млн гривен на одного сельскохозяйственного товаропроизводителя в год. Нормативная денежная оценка сельскохозяйственной земли будет проиндексирована с коэффициентом 1, несельхозземли - 1,06, для бизнеса на 4 группе единого налога (фиксированный сельхозналог) - 1,14. Напомним, ранее Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №5132, за него проголосовали 235 нардепов.



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добавлено через 1 минуту

Бутылка водки уже от 75 гривен в магазине, но это оказывается не предел. Кто же еебудет покупать? Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году", предусматривающий повышение акцизов на алкогольные и табачные изделия и снижение ренты на добычу нефти. Об этом свидетельствует информация на странице закона на сайте парламента.Последний этап прохождения документа – возвращен с подписью от президента.Изменения в части акцизного налогаВ частности, законом повышается акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривны/литр до 126,96 гривны/литр, на пиво на 12% - с 2,48 гривны/литр до 2,78 гривны/литр. На слабоалкогольную продукцию также предусматривается повысить акциз на 12%.Предусмотрено и повышение с 2017 года размера специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая остается на уровне 12%.Изменения в части налога на добавленную стоимостьЗаконом, в частности, устанавливается, что: счета в системе электронного администрирования НДС, которые дополнительно открыты сельскохозяйственным предприятиям, избрали специальный режим налогообложения НДС, закрываются со дня, следующего за предельным сроком уплаты налоговых обязательств по декабрь 2016 года, для плательщиков, избравших квартальный налоговый период - за ІV квартал 2016 года;регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных, составленных сельскохозяйственными предприятиями, которые избрали специальный режим налогообложения НДС, по операциям по поставке сельскохозяйственных товаров/услуг, должна быть осуществлена не позднее 15 января 2017 года;регистрация указанных налоговых накладных и/или расчетов корректировки в налоговых накладных не может осуществляться с нарушением этого срока. Изменения в части экологического налога и рентной платы Актом предусматривается пересмотреть ставки экологического налога и рентной платы с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции, которые согласно постановлению Кабмина в 2016 году, прогнозируются на уровне 112,0 и 110,4 процента соответственно.Так, учитывая сферы применения налогов, ставки экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины (кроме ставки для сотовой радиосвязи) с учетом прогнозного индекса потребительских цен в 2016 году увеличены на 12%. Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов с учетом прогнозного индекса цен производителей промышленной продукции в 2016 году увеличены на 10,4%.На все скважины при добыче газа, нефти и конденсата с новых месторождений, где бурение начнется с 1 января 2017 года, будет распространяться рентная ставка в 29% и 14% в зависимости от глубины залежей. Также устанавливается, что с 1 января 2018 года распределение бюджетной дотации осуществляется в сумме не более чем 150 млн гривен на одного сельскохозяйственного товаропроизводителя в год. Нормативная денежная оценка сельскохозяйственной земли будет проиндексирована с коэффициентом 1, несельхозземли - 1,06, для бизнеса на 4 группе единого налога (фиксированный сельхозналог) - 1,14. Напомним, ранее Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №5132, за него проголосовали 235 нардепов.Бутылка водки уже от 75 гривен в магазине, но это оказывается не предел. Кто же еебудет покупать?

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