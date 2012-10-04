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Долг населения Украины по оплате услуг ЖКХ в ноябре составил 19,1 млрд гривен

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Долг населения Украины по оплате услуг ЖКХ в ноябре составил 19,1 млрд гривен


Средние начисления на одного владельца лицевого счета составили 1 тыс. 157,1 гривен Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2016 г. по сравнению с октябрем 2016 г. увеличилась и на конец ноября составила 19,1 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Так, задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение на конец ноября составила 7,8 млрд грн, по оплате электроэнергии - 3,1 млрд грн, за газоснабжение - 3,7 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 2,5 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведения - 1,6 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд грн.

Напомним, в октябре 2016 г. долг населения за жилкомуслуги составлял 16,9 млрд грн. В ноябре 2016 г. населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 5,7 млрд грн (64,6% начисленных за этот период сумм). Среди регионов самый высокий средний по стране уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги наблюдался в Тернопольской и Черниговской областях (110,6% и 104,9% соответственно), самый низкий - в Сумской (21,6%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт.ч), на одного владельца лицевого счета в ноябре 2016 г. составляли 1 тыс. 157,1 грн. В течение ноября 2016 г. населением оплачено за электроэнергию 2 млрд грн (100,1% начисленных за этот период сумм). В исполнение постановления Кабинета министров Украины от 27 июня 2003 г. № 976 "О утверждении Порядка погашения реструктуризированной задолженности и внесения текущих платежей за жилищно‐коммунальные услуги" в январе-ноябре 2016 г. с населением было заключено 33,4 тыс. договоров относительно погашения реструктуризированной задолженности. Общая сумма, на которую были заключены договоры в части погашения реструктуризированной задолженности, составляла 152,5 млн грн, а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 93,4 млн грн.

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