Китайская корпорация LeEco ищет инвестиции на сумму в 1,4 млрд долларов

Китайская компания LeEco, которая принадлежит миллиардеру Цзю Юэтину, так активно тратила денежные средства на развитие своего бизнеса, что в итоге стала ощущать нехватку денежных средств на осуществление операционной деятельности. И как заявляют анонимные источники из китайской корпорации, миллиардер Цзю Юэтин ищет инвесторов, которые могли бы вложить в компанию, как минимум, 1,4 млрд долларов.
И по неподтверждённой информации, такой инвестор уже нашёлся. Деньги в корпорацию LeEco, решила вложить крупная страховая компания. Пресс-центр корпорации LeEco информацию комментировать отказался.
Чуть ранее, корпорация LeEco смогла привлечь инвестиций на сумму в 600 млн долларов. Полученные деньги были направлены на развитие подразделения компании, которое занимается разработкой электромобиля и программного обеспечения к нему.
По материалам reuters.com