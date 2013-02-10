Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,882 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Китайская корпорация LeEco ищет инвестиции на сумму в 1,4 млрд долларов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:33
#1
Премиум
 
Аватар Drum13
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,781
Благодарностей: 536
КП: 0.256
Китайская корпорация LeEco ищет инвестиции на сумму в 1,4 млрд долларов
Китайская компания LeEco, которая принадлежит миллиардеру Цзю Юэтину, так активно тратила денежные средства на развитие своего бизнеса, что в итоге стала ощущать нехватку денежных средств на осуществление операционной деятельности. И как заявляют анонимные источники из китайской корпорации, миллиардер Цзю Юэтин ищет инвесторов, которые могли бы вложить в компанию, как минимум, 1,4 млрд долларов.

И по неподтверждённой информации, такой инвестор уже нашёлся. Деньги в корпорацию LeEco, решила вложить крупная страховая компания. Пресс-центр корпорации LeEco информацию комментировать отказался.

Чуть ранее, корпорация LeEco смогла привлечь инвестиций на сумму в 600 млн долларов. Полученные деньги были направлены на развитие подразделения компании, которое занимается разработкой электромобиля и программного обеспечения к нему.

По материалам reuters.com
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin

Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ирану нужны инвестиции на сумму 72 млрд долларов США для вложения в добычу нефти kislov Новости в мире финансов и инвестиций 2 24.10.2016 15:16
Китайская корпорация KuangChi Science инвестирует $1,5 млрд в создание технопарка Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.09.2016 19:35
Иран и Россия готовы подписать контракты на сумму в 40 млрд долларов Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 3 10.02.2016 13:37
Корпорация Intel поглощает компанию Altera за 16.7 млрд долларов Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.06.2015 21:31
Мировыми Центробанками было продано гособлигаций США на сумму 104 млрд. долларов kaminari777 Новости в банковской сфере и страховании 13 27.03.2014 14:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Carlsberg продает заводы Балтика в России
От hnn в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар аймила
«Форекс Клубу» запретили осуществлять брокерскую деятельность в России
От аймила в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар arch
Микрософт против Дженерал Моторс
От arch в разделе «Курилка»
Аватар TenDemon
«Росгосстрах» и «Открытие» могут объединиться
От TenDemon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Россия запретила поставки овощей и фруктов из Египта
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар LSasha
Разорительный процент: самые жадные игроки рынка потребительского кредитования
От LSasha в разделе «Банки России»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube