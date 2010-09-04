Meizu начнёт выпускать смартфоны на Snapdragon

В сети появилась "дорожная карта", которая раскрывает планы Meizu на 2017 год. Фотография документа подтверждает слухи о том, что компания планирует выпустить в следующем году модернизированную версию смартфона Meizu M5, не так давно представленного публике. Предполагается, что модель M5S выйдет в феврале 2017 года и будет оснащена 64-битным восьмиядерным процессором MediaTek MT6753. Напомним, смартфон Meizu M5 работает на чипе начального уровня MT6750.
Что касается остальных девайсов, то в июне 2017 года выйдет Meizu Pro 7 с чипсетом MediaTek Helio X30. А уже в июле компания должна представить смартфон Blue Charm S (или MS), работающий на Helio P25. В сентябре нас ожидает MX7 с Helio P30, а модель M6 Note (или Blue Charm Note 6) мы увидим лишь в октябре. Согласно утечкам, она получит процессор Helio P20. И, наконец, в декабре выйдет новый представитель линейки Blue Charm/M с процессором Qualcomm Snapdragon 626. Если эта информация верна, то компании Meizu и Qualcomm наконец смогли уладить претензии относительно нарушения патентных прав, о которых ранее заявлял американский производитель чипов.
Источник
.