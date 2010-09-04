Приложения от Facebook и Google стали самыми популярными в этом году

Аналитическая компания Nielsen подвела итоги уходящего года, опубликовав рейтинг самых популярных приложений для смартфонов. Интересно, что из десяти самых популярных мобильных приложений 2016 года восемь принадлежат компаниям Facebook и Google. На первом месте расположился официальный клиент Facebook с более чем 146 миллионами уникальных пользователей в месяц, что на 14% больше в сравнении с прошлым годом. Вторую позицию с почти 130 миллионами уникальных пользователей занимает Facebook Messenger, а закрывает тройку лидеров YouTube, у которого почти 114 миллионов пользователей.
Популярность приложений от Facebook и Google вполне объяснима, так как Facebook является самой популярной социальной сетью в мире, Instagram все используют для публикации фотографий, а приложения Google попросту поставляются практически со всеми Android-смартфонами "из коробки", и многие используют именно их.
Также в топ-10 попали музыкальный стриминговый сервис Apple Music и официальное приложение от Amazon. Примечательно, что у последнего за год рост числа активных пользователей составил 43%.
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