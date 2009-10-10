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Лондонская недвижимость после Brexit продолжает интересовать китайцев

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Старый Вчера, 22:49
#1
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Лондонская недвижимость после Brexit продолжает интересовать китайцев

В отличие от многих иностранных инвесторов, которые перестали отдавать предпочтение недвижимости английской столицы, резиденты КНР по-прежнему активно скупают недвижимость в Лондоне.

Эксперты отмечают, что спрос на британскую недвижимость после решения британцев в июне выйти из состава ЕС упал в два раза. Однако китайские инвесторы не потеряли интерес к ней и продолжают скупать активы в центре Лондона.

Стоит отметить, что при снижении суммарных инвестиций недвижимость Лондона на 55%, китайские инвестиции снизились лишь на 22%. И это без учета сделок, которые находятся в процессе, то есть будут закрыты либо до конца текущего года, либо в начале следующего.

Снижение курса юаня, а также из-за опасений ужесточения контроля за капиталом, китайцы стали активно инвестировать в зарубежные активы, в том числе и коммерческую недвижимость Лондона, которая подешевела после проведения референдума. Хотя нельзя с уверенностью утверждать, что спрос со стороны китайцев сохраниться и далее. Если же власти КНР ужесточат контроль за оттоком капитала, то объем китайских инвестиций может существенно снизиться.

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bizneser на форуме  
Старый Вчера, 23:09
#2
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Re: Лондонская недвижимость после Brexit продолжает интересовать китайцев
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Эксперты отмечают, что спрос на британскую недвижимость после решения британцев в июне выйти из состава ЕС упал в два раза. Однако китайские инвесторы не потеряли интерес к ней и продолжают скупать активы в центре Лондона.
Что вполне логично. После Брексита недвижимость в Британии начала дешеветь. И китайцы начали скупать дешевеющие активы. Может быть слишком рано конечно. Но логика в их действии есть.
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Oziris на форуме  
Старый Вчера, 23:55
#3
Топ Мастер
 
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Сообщений: 10,292
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награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Лондонская недвижимость после Brexit продолжает интересовать китайцев
Цитата:
Сообщение от Oziris Посмотреть сообщение
Что вполне логично. После Брексита недвижимость в Британии начала дешеветь. И китайцы начали скупать дешевеющие активы. Может быть слишком рано конечно. Но логика в их действии есть.
Да, китайцы давно нацелены на лондонскую недвижимость. Для них это, как зеленый свет на светофоре, лакомый кусочек, их даже Брексит не остановил. Все продолжается в прежнем духе и они готовы платить.
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bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 00:00
#4
Специалист
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2009
Сообщений: 1,789
Благодарностей: 154
КП: 0.090
Re: Лондонская недвижимость после Brexit продолжает интересовать китайцев
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Для них это, как зеленый свет на светофоре, лакомый кусочек, их даже Брексит не остановил.
Мне почему-то кажется, что как раз Брексит даже больше привлёк китайских инвесторов. Они же понимают, что в долгосрочной перспектив Великобритания только выиграет, от того что покинула ЕС.
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Oziris на форуме  
Старый Сегодня, 00:05
#5
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Сообщений: 10,292
Благодарностей: 2,082
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Лондонская недвижимость после Brexit продолжает интересовать китайцев
Цитата:
Сообщение от Oziris Посмотреть сообщение
Мне почему-то кажется, что как раз Брексит даже больше привлёк китайских инвесторов. Они же понимают, что в долгосрочной перспектив Великобритания только выиграет, от того что покинула ЕС.
Ну это как сказать, время покажет. Но пока они топчутся на одном месте, а для китайцев подходящий момент скупиться по меньшей цене, а когда Великобритания возвратит все свои прежние позиции, то китайские инвесторы будут на коне.
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инвестиции, покупка
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