Лондонская недвижимость после Brexit продолжает интересовать китайцев
В отличие от многих иностранных инвесторов, которые перестали отдавать предпочтение недвижимости английской столицы, резиденты КНР по-прежнему активно скупают недвижимость в Лондоне.
Эксперты отмечают, что спрос на британскую недвижимость после решения британцев в июне выйти из состава ЕС упал в два раза. Однако китайские инвесторы не потеряли интерес к ней и продолжают скупать активы в центре Лондона.
Стоит отметить, что при снижении суммарных инвестиций недвижимость Лондона на 55%, китайские инвестиции снизились лишь на 22%. И это без учета сделок, которые находятся в процессе, то есть будут закрыты либо до конца текущего года, либо в начале следующего.
Снижение курса юаня, а также из-за опасений ужесточения контроля за капиталом, китайцы стали активно инвестировать в зарубежные активы, в том числе и коммерческую недвижимость Лондона, которая подешевела после проведения референдума. Хотя нельзя с уверенностью утверждать, что спрос со стороны китайцев сохраниться и далее. Если же власти КНР ужесточат контроль за оттоком капитала, то объем китайских инвестиций может существенно снизиться.
Re: Лондонская недвижимость после Brexit продолжает интересовать китайцев
Цитата:
Сообщение от bizneser
Эксперты отмечают, что спрос на британскую недвижимость после решения британцев в июне выйти из состава ЕС упал в два раза. Однако китайские инвесторы не потеряли интерес к ней и продолжают скупать активы в центре Лондона.
Что вполне логично. После Брексита недвижимость в Британии начала дешеветь. И китайцы начали скупать дешевеющие активы. Может быть слишком рано конечно. Но логика в их действии есть.
Re: Лондонская недвижимость после Brexit продолжает интересовать китайцев
Цитата:
Сообщение от Oziris
Мне почему-то кажется, что как раз Брексит даже больше привлёк китайских инвесторов. Они же понимают, что в долгосрочной перспектив Великобритания только выиграет, от того что покинула ЕС.
Ну это как сказать, время покажет. Но пока они топчутся на одном месте, а для китайцев подходящий момент скупиться по меньшей цене, а когда Великобритания возвратит все свои прежние позиции, то китайские инвесторы будут на коне.