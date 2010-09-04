Инвестиции McDonald's в украинский бизнес увеличились на 23%

"МакДональдз Юкрейн" в 2016 году вложила в развитие украинской сети 260 млн. грн.
Помимо информации об увеличении инвестиций в украинскую сеть почти на четверть, пресс-служба компании сообщает, что за 2016 год было открыто три новых заведения в столице, реконструированы два – в Киеве и Львове. Также в скором времени должна завершиться реконструкция в Запорожье.
Напомним, что свое первое заведение в Украине компания "МакДональдз Юкрейн" открыла в 1997 году в столице.
К декабрю 2016 года украинская сеть McDonald's насчитывает 80 заведений. Во всем мире количество заведений быстрого питания McDonald's, по состоянию на июль 2015, достигало 35 000 единиц, расположенных в более чем 120 странах мира.
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