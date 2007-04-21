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награды «Доллар будет 100 рублей – нам по рюмочке налей» 30.12.2016 15:10

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари



«Доллар будет 100 рублей – нам по рюмочке налей»



Откуда берутся апокалиптические прогнозы на валютном рынке и чего на самом деле ждать от доллара?









Есть на российском фондовом, а также на валютном рынках народная мудрость: куда бы ни пошел рынок, всегда найдется аналитик, который именно это и предсказывал». И действительно, на каждом несущественном движении рынка как на профессиональных форумах трейдеров, так и в социальных сетях как грибы появляются никому ранее неизвестные либо известные в очень узких сетевых кругах «гуру», утверждающие, что это именно они предсказали это «ралли» (так на трейдерском сленге называют рост фондового рынка – Н.М.) или, допустим, этот обвал. Проверить действительно ли они делали такой успешный прогноз раньше, как правило, не представляется возможным. Поэтому таким новоиспеченным «гуру» остается только верить, что некоторые доверчивые инвесторы делают с удовольствием, особенно если «гуру» привлекателен (или привлекательна) внешне и при этом умеет красиво говорить и изящно излагать свои мысли на бумаге и в блоге.



Но когда случается мировой кризис, сильно затрагивающий, в том числе, и российскую экономику, то подобных сетевых «гуру» как ветром сдувает. Неудивительно, ведь если бы кто-то из них действительно предсказал момент начала и окончания хотя бы наиболее острой фазы кризиса, то он бы обогатился, и, возможно, в России появились бы свои Баффиты и Мобиусы, сделавшие миллиардное состояния на своих удачных прогнозах. Предсказывать точные сроки на фондовом рынке весьма непросто и рискованно и тем более называть точные или хотя бы приблизительные даты начала мировых кризисов. Немногие способны на такое. Однако стоит кризису хотя бы чуть-чуть успокоиться либо народ к нему привыкает (а нам не привыкать!), то «гуру», на время затаившись, вновь возникают в Сети (а иногда и в лицензированных СМИ). И, как правило, с апокалиптическими прогнозами, нередко напоминающими страшную сказку.



Вот и с осени текущего года, как грибы после дождя, в Сети активизировались многочисленные «гуру» валютного рынка, предсказывающие очередную волну обвала рубля до конца текущего года. Я видела как минимум четыре таких прогноза. Один из них (сделанный, кстати, достаточно известным экономистом) заключается в том, что к концу текущего года доллар США будет стоить 75-90 российских рублей. Я специально оговариваюсь, что речь идет именно о том самом зеленом «американце», а не о каком-либо еще долларе (например, сингапурском или другом), и соответственно о рубле, российском, а не белорусском, потому что цифры, которые я приведу далее, некоторых могут вогнать в ступор. Другой «гуру» предсказывает по доллару до конца 2016 года целых 100 рублей, есть также прогноз, что доллар до конца года поднимется до 250 рублей, а есть даже совсем «трагический» прогноз, автор которого обещает нам целых 500-550 рублей за один доллар.



Открой личико, Гюльчатай!





Так кто же эти загадочные сетевые «гуру», пугающие нас зубодробительными прогнозами по обменному курсу рубля? «Идиоты», – скажет некий читатель. «Нет, эти люди просто видят и знают то, что недоступно нам, простым обывателям», – поправит его другой читатель. Впрочем, в социальных сетях такие дискуссии между сторонниками и противниками подобных «экспертов» ведутся постоянно, но к какому-либо компромиссу они, как правило, не приходят.



Я не буду показывать пальцем на тех, кого знаю. Меня интересуют не персоналии, а социальное явление. Чаще всего такими «гуру» являются «независимые трейдеры», то есть, попросту говоря, профессиональные клиенты брокерских компаний, которые не имеют иных источников дохода, кроме торговли на фондовой или валютной бирже за счет собственных средств. Обе группы скептически относятся к аналитикам брокерских фирм и инвестбанков, считая их ангажированными (не всегда безосновательно), либо потому что не могут услышать от того или иного аналитика «ничего конкретного». В то же время многие «независимые трейдеры» не любят аналитиков как класс, включая даже «независимых аналитиков», не работающих в брокерских конторах, так как считают, что каждый аналитик – это теоретик, который не несет никакой материальной и юридической ответственности за свои прогнозы, а трейдер результативность своих прогнозов всегда ощущает на своем кошельке. Не случайно на фондовом рынке в начале «нулевых» годов гуляла мрачная пословица: «купил акции – продал акции, квартиру, дачу и машину».



Иной независимый трейдер считает себя не «теоретиком», а «практиком», отвечающим за качество своих прогнозов рублем перед собой и своей семьей. И такой трейдер, осуществив ряд успешных биржевых сделок, либо зарабатывая своими биржевыми операциями не густо, но достаточно, чтобы штаны держать, выходит в социальную сеть либо на профессиональный форум трейдеров с целью возвестить трейдерскому сообществу о том, как успешно он торгует и как точно сбываются его прогнозы. У коллег-трейдеров и тем более у аналитиков откровения таких доморощенных гуру чаще всего вызывают иронию либо, выражусь модным иностранным словом, «эмпатию» (сопереживание) – если человек сам себя не похвалит, то кто же это сделает за него?



Грех сладок, человек падок





Но находятся люди, которые принимают прогнозы таких «гуру» всерьез, и, более того, считают прогнозы именно подобных независимых трейдеров единственно верными и непредвзятыми. По собственному опыту работы на фондовом рынке и общению с фанатами отдельных «независимых фондовых гуру» на форумах, в соцсетях и лично я могу сделать вывод, что к поклонению этим «гуру» их приводит плохое обслуживание в некоторых брокерских конторах, предвзятость некоторых аналитиков, а также желание услышать «конкретный» прогноз, означающий, что кто-то готов, хотя бы теоретически, взять ответственность за твои собственные убытки.



И вот такие «сетевые гуру», как правило, склонны выступать с жестко пессимистическими прогнозами, а некоторые даже делают это в стиле: «грядет Апокалипсис! Кто кроме меня предупредит об этом?!». Именно от таких кликуш в декабре 2014 года исходили прогнозы о том, что доллар уже в 2015 году поднимется до 100 рублей. Не поднялся. 2015 год, как мы все помним, закрылся на отметке в 73,33 рубля за доллар. Новая волна предсказаний скорого краха рубля активизировалась в конце января-феврале 2016 года, когда доллар повышался до 80-82 рублей. Однако выше этой отметки доллар так и не пошел. Тем более странной выглядит сетевая истерия, раздутая в августе текущего года, участники которой соревновались друг с другом в том, кто готов дороже купить доллар в конце текущего года. В подобных виртуальных соревнованиях курс доллара повышался до 200 и даже до 500 рублей. Год уже заканчивается, а рубль пока продолжает укрепляться. Пока наши доморощенные гуру предсказывали рублю обвал, с начала года российская валюта подорожала на 18%, а за доллар в конце декабря дают не выше 61 рубля.



У тех, кто подобные «предсказания» часто наблюдает в социальных сетях, возникает вопрос: а что движет подобными предсказателями? Попытки намеренно ввести в заблуждение частных инвесторов, спровоцировать панику и на этом срубить легкие деньги? Наверняка, есть и такие, только они слишком переоценивают свои возможности влияния на рынок. Но чаще всего подобные сетевые «гуру» работают на собственный пиар. Их задача – не сделать точный прогноз, они не аналитики. Их задача – сделать себе имя в сети. А может быть, даже привлечь внимание профессиональных журналистов, чтобы их цитировали уже в СМИ. А рейтинг цитируемости в СМИ дает таким «прогнозистам» многое: от возможности устроиться на работу в ранее ненавистную брокерскую контору (кушать-то хочется!) до поиска клиентов на управление активами и раскрутки собственного блога.



Таким образом, в подобные прогнозы сетевых «гуру» верить нельзя. Их совершенно не волнует, сбудется прогноз или нет. Единственное, что их волнует, это собственный пиар и рейтинг цитируемости в СМИ. Или хотя бы повышение собственной известности в социальных сетях. Убытки тех, кто им доверится, «гуру» совершенно не интересуют.



Однако популярность «гуру» у некоторых инвесторов не ослабевает. Как правило, это связано с тем, что такие «гуру» делают не совсем голословные заявления, а даже могут обосновать свой прогноз, например, с помощью графиков, выполненных в специальных программах для биржевой торговли, с помощью так называемого «технического» либо графического анализа финансовых активов. Не все владеют такими программами либо владеют ими в совершенстве, поэтому любой мало-мальски «продвинутый» график действует на фанатов сетевых гуру почти магически и не без оснований – прогноз-то обоснован! При этом доверчивые инвесторы забывают, что «технический анализ» подобен барометру, который предсказывает только сегодняшнюю погоду, и мы сами чаще всего способны сделать аналогичный прогноз, просто посмотрев в окно или выйдя на балкон. Также и технический анализ, который хорошо показывает на графиках только текущую динамику рынка, но в редких случаях является точным советчиком на будущее.



Враг истины – хитроумное правдоподобие





Как же избежать подобных манипуляций своей доверчивостью и нередко своим кошельком? Лучший способ – разобраться самостоятельно, от каких факторов зависит обменный курс рубля. И для этого даже не обязательно иметь диплом о высшем экономическом образовании. Нужен просто здравый смысл и минимум эмоций.



В России, как известно, более трети доходов государственного бюджета формируется за счет экспорта нефти и газа. Чем дороже нефть (а к цене нефти привязаны и цены на трубопроводный газ, который экспортирует Россия), тем больше доходов получает российский госбюджет. Именно такая ситуация сложилась в «нулевые» годы, когда цены на нефть взлетели до своего исторического максимума в $100 за баррель и выше и оставались на этом уровне достаточно долго. Обвал цен на нефть начался летом 2014 года. С чем это связано? Прежде всего, с мировым финансовым кризисом. Страны-импортеры нефти, такие как Китай, Индия и страны Евросоюза стали потреблять меньше нефти. Кроме того, в США, которые примерно до 2010-2011 годов оставались крупнейшим импортером нефти, началась собственная добыча сланцевой нефти, что снизило спрос на импортное сырье. Рынок нефти оказался затоварен, и цены на нефть стремительно пошли вниз.



Для российской экономики, зависящей, как сказано выше, от экспорта сырья, эта ситуация стала тяжелым ударом. Снижение цены на нефть повлекло за собой бюджетный дефицит и, соответственно, снижение курса рубля по отношению к мировым валютам. Российская экономика не в первый раз подвергается серьезным испытаниям из-за падения мировых цен на нефть. Подобная ситуация уже имела место в конце 2008 года, когда из-за падения цены на нефть курс рубля к доллару сильно упал, однако весной 2009 года, отчасти благодаря усилиям нефтяного картеля ОПЕК, нефть начала дорожать, а рубль, соответственно, укрепляться. Еще более жестокий обвал рубль пережил в 1998 году, когда снижение цен на нефть потянуло за собой не только девальвацию рубля, но и дефолт по государственному долгу. Однако уже с лета 1999 года цена на нефть постепенно начала расти, а курс рубля укрепляться. Таким образом, четкая обратная взаимосвязь курса рубля и нефти имеет место.



С начала текущего года рубль укрепляется (на 18%), и это благодаря, прежде всего, постепенному росту цены на нефть, которая с начала года подорожала на 75%. Однако есть ли вероятность, что в силу каких-либо причин рост нефти прекратится, и доллар выйдет на уровень в 75 рублей как минимум, а то и в 100 рублей и даже выше?



Рост цены нефти, действительно, вечным не бывает и прекратиться может. С такой ситуацией мы уже сталкивались в июле текущего года, когда за месяц нефть откатилась в цене от июньских уровней на 13% и упала почти до $42 за баррель с июньских отметок, превышающих $50 за баррель. Тем не менее, в августе-сентябре нефть с лихвой наверстала упущенное. Как видим, и падение тоже вечным не бывает, особенно если фундаментальные факторы (постепенный выход из кризиса стран-импортеров нефти) настроены на рост, а не на падение.



Чтобы доллар вырос до, например, 75 рублей, нужно, чтобы цена нефти вернулась примерно к февральским уровням в $30-33 за баррель. Для падения цены на нефть нужны серьезные причины, которые возникнуть могут, но надо понимать, что динамика обменного курса рубля не всегда в точности повторяет динамику цены на нефть. Курс рубля приспосабливается медленнее к динамике нефти, чем, например, котировки акций нефтяных компаний. Если нефть падает, например, на 5%, то курс рубля на бирже в этот день теряет примерно 2-2,5%. То есть даже если нефть приблизится к уровню в $30 за баррель, рубль, конечно, подешевеет, но, опять же, не факт, что именно до 75 рублей за доллар. Ведь есть же Центральный банк, который проводит валютные интервенции. И есть другие обстоятельства, например, ослабление самого доллара к евро и иным мировым валютам. Сейчас главным риском является повышение процентной ставки в США, которое неизбежно приведет к укреплению доллара и временному ослаблению цен активов, выраженных в долларах, в том числе и цены на нефть. Однако такие факторы, как правило, не влияют на рынок в течение длительного времени. Есть также и ряд других факторов как внутренних, так и внешних, которые будут способны оказать позитивное воздействие на рынок.



Например, летний фактор выхода Великобритании из Евросоюза на мировые валютные рынки, в том числе и на курс рубля, никакого особо негативного влияния не оказал (если не считать краткосрочной коррекции нефтяного рынка). А уж негативных прогнозов, связанных с Brexit, было предостаточно и за рубежом, и у нас, но они не оправдались. Зато достижение договоренностей между Россией и Саудовской Аравией о заморозке добычи нефти привело к ралли на нефтяном рынке. И, соответственно, если вы слышите прогноз о том, что доллар будет 100 рублей, задайте этому прогнозисту встречный вопрос: а сколько, по его мнению, должна будет стоить нефть, чтобы рубль обвалился до такого уровня? Если не ответит, то дальше авторов таких предсказаний можно не слушать. По моей оценке, для того, чтобы доллар действительно взлетел до 100 рублей, нужно, чтобы нефть как минимум опустилась до $30 за баррель и достаточно длительное время, в течение нескольких месяцев, например, не поднималась выше этого уровня. То есть колебалась бы в коридоре $20-30 за баррель, но не выше. Если нефть, допустим, упадет до $40 за баррель, то выход доллара на уровень в 75 рублей достаточно вероятен, но опять же нефть не должна будет подниматься выше $40 за баррель



Доверяй, но проверяй



Означает ли сказанное мной выше, что снижение курса рубля до 75 рублей за доллар и еще ниже невероятно, и что прогнозы падения рубля, обвала фондового либо нефтяного рынка, слушать вообще не надо? Нет. Вероятность падения рубля до такой отметки остается, и я даже не скажу, что она близка к нулю. Но важно понимать, какие факторы к этому могут привести (допустим, повышение процентной ставки в США, какие-либо неожиданности в ходе президентских выборов в США и т.д.), и какие факторы, наоборот, могут этому противостоять (восстановление экономического роста в Китая, странах ЕС, что влечет за собой дополнительный спрос на нефть, а также действия ОПЕК совместно с Россией и независимыми производителями по регулированию рынка нефти). Если внимательно анализировать совокупность этих факторов, то вероятность самостоятельно сделать правильный вывод относительно будущей динамики рубля значительно повышается.



До конца года еще есть время, поэтому понаблюдаем и за долларом, и за тем, как будут вести себя сетевые «гуру», если доллар не достигнет 100 рублей. Пить шампанское в связи со сбывшимся прогнозом им тогда вряд ли придется, но многие из них переквалифицируются в оптимистов и начнут уверять, что это именно они предсказывали в начале года, что рубль будет… укрепляться, а российская экономика – расти. Но ценность подобных заявлений нам хорошо известна.



Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари



источник Есть на российском фондовом, а также на валютном рынках народная мудрость: куда бы ни пошел рынок, всегда найдется аналитик, который именно это и предсказывал». И действительно, на каждом несущественном движении рынка как на профессиональных форумах трейдеров, так и в социальных сетях как грибы появляются никому ранее неизвестные либо известные в очень узких сетевых кругах «гуру», утверждающие, что это именно они предсказали это «ралли» (так на трейдерском сленге называют рост фондового рынка – Н.М.) или, допустим, этот обвал. Проверить действительно ли они делали такой успешный прогноз раньше, как правило, не представляется возможным. Поэтому таким новоиспеченным «гуру» остается только верить, что некоторые доверчивые инвесторы делают с удовольствием, особенно если «гуру» привлекателен (или привлекательна) внешне и при этом умеет красиво говорить и изящно излагать свои мысли на бумаге и в блоге.Но когда случается мировой кризис, сильно затрагивающий, в том числе, и российскую экономику, то подобных сетевых «гуру» как ветром сдувает. Неудивительно, ведь если бы кто-то из них действительно предсказал момент начала и окончания хотя бы наиболее острой фазы кризиса, то он бы обогатился, и, возможно, в России появились бы свои Баффиты и Мобиусы, сделавшие миллиардное состояния на своих удачных прогнозах. Предсказывать точные сроки на фондовом рынке весьма непросто и рискованно и тем более называть точные или хотя бы приблизительные даты начала мировых кризисов. Немногие способны на такое. Однако стоит кризису хотя бы чуть-чуть успокоиться либо народ к нему привыкает (а нам не привыкать!), то «гуру», на время затаившись, вновь возникают в Сети (а иногда и в лицензированных СМИ). И, как правило, с апокалиптическими прогнозами, нередко напоминающими страшную сказку.Вот и с осени текущего года, как грибы после дождя, в Сети активизировались многочисленные «гуру» валютного рынка, предсказывающие очередную волну обвала рубля до конца текущего года. Я видела как минимум четыре таких прогноза. Один из них (сделанный, кстати, достаточно известным экономистом) заключается в том, что к концу текущего года доллар США будет стоить 75-90 российских рублей. Я специально оговариваюсь, что речь идет именно о том самом зеленом «американце», а не о каком-либо еще долларе (например, сингапурском или другом), и соответственно о рубле, российском, а не белорусском, потому что цифры, которые я приведу далее, некоторых могут вогнать в ступор. Другой «гуру» предсказывает по доллару до конца 2016 года целых 100 рублей, есть также прогноз, что доллар до конца года поднимется до 250 рублей, а есть даже совсем «трагический» прогноз, автор которого обещает нам целых 500-550 рублей за один доллар.Так кто же эти загадочные сетевые «гуру», пугающие нас зубодробительными прогнозами по обменному курсу рубля? «Идиоты», – скажет некий читатель. «Нет, эти люди просто видят и знают то, что недоступно нам, простым обывателям», – поправит его другой читатель. Впрочем, в социальных сетях такие дискуссии между сторонниками и противниками подобных «экспертов» ведутся постоянно, но к какому-либо компромиссу они, как правило, не приходят.Я не буду показывать пальцем на тех, кого знаю. Меня интересуют не персоналии, а социальное явление. Чаще всего такими «гуру» являются «независимые трейдеры», то есть, попросту говоря, профессиональные клиенты брокерских компаний, которые не имеют иных источников дохода, кроме торговли на фондовой или валютной бирже за счет собственных средств. Обе группы скептически относятся к аналитикам брокерских фирм и инвестбанков, считая их ангажированными (не всегда безосновательно), либо потому что не могут услышать от того или иного аналитика «ничего конкретного». В то же время многие «независимые трейдеры» не любят аналитиков как класс, включая даже «независимых аналитиков», не работающих в брокерских конторах, так как считают, что каждый аналитик – это теоретик, который не несет никакой материальной и юридической ответственности за свои прогнозы, а трейдер результативность своих прогнозов всегда ощущает на своем кошельке. Не случайно на фондовом рынке в начале «нулевых» годов гуляла мрачная пословица: «купил акции – продал акции, квартиру, дачу и машину».Иной независимый трейдер считает себя не «теоретиком», а «практиком», отвечающим за качество своих прогнозов рублем перед собой и своей семьей. И такой трейдер, осуществив ряд успешных биржевых сделок, либо зарабатывая своими биржевыми операциями не густо, но достаточно, чтобы штаны держать, выходит в социальную сеть либо на профессиональный форум трейдеров с целью возвестить трейдерскому сообществу о том, как успешно он торгует и как точно сбываются его прогнозы. У коллег-трейдеров и тем более у аналитиков откровения таких доморощенных гуру чаще всего вызывают иронию либо, выражусь модным иностранным словом, «эмпатию» (сопереживание) – если человек сам себя не похвалит, то кто же это сделает за него?Но находятся люди, которые принимают прогнозы таких «гуру» всерьез, и, более того, считают прогнозы именно подобных независимых трейдеров единственно верными и непредвзятыми. По собственному опыту работы на фондовом рынке и общению с фанатами отдельных «независимых фондовых гуру» на форумах, в соцсетях и лично я могу сделать вывод, что к поклонению этим «гуру» их приводит плохое обслуживание в некоторых брокерских конторах, предвзятость некоторых аналитиков, а также желание услышать «конкретный» прогноз, означающий, что кто-то готов, хотя бы теоретически, взять ответственность за твои собственные убытки.И вот такие «сетевые гуру», как правило, склонны выступать с жестко пессимистическими прогнозами, а некоторые даже делают это в стиле: «грядет Апокалипсис! Кто кроме меня предупредит об этом?!». Именно от таких кликуш в декабре 2014 года исходили прогнозы о том, что доллар уже в 2015 году поднимется до 100 рублей. Не поднялся. 2015 год, как мы все помним, закрылся на отметке в 73,33 рубля за доллар. Новая волна предсказаний скорого краха рубля активизировалась в конце января-феврале 2016 года, когда доллар повышался до 80-82 рублей. Однако выше этой отметки доллар так и не пошел. Тем более странной выглядит сетевая истерия, раздутая в августе текущего года, участники которой соревновались друг с другом в том, кто готов дороже купить доллар в конце текущего года. В подобных виртуальных соревнованиях курс доллара повышался до 200 и даже до 500 рублей. Год уже заканчивается, а рубль пока продолжает укрепляться. Пока наши доморощенные гуру предсказывали рублю обвал, с начала года российская валюта подорожала на 18%, а за доллар в конце декабря дают не выше 61 рубля.У тех, кто подобные «предсказания» часто наблюдает в социальных сетях, возникает вопрос: а что движет подобными предсказателями? Попытки намеренно ввести в заблуждение частных инвесторов, спровоцировать панику и на этом срубить легкие деньги? Наверняка, есть и такие, только они слишком переоценивают свои возможности влияния на рынок. Но чаще всего подобные сетевые «гуру» работают на собственный пиар. Их задача – не сделать точный прогноз, они не аналитики. Их задача – сделать себе имя в сети. А может быть, даже привлечь внимание профессиональных журналистов, чтобы их цитировали уже в СМИ. А рейтинг цитируемости в СМИ дает таким «прогнозистам» многое: от возможности устроиться на работу в ранее ненавистную брокерскую контору (кушать-то хочется!) до поиска клиентов на управление активами и раскрутки собственного блога.Таким образом, в подобные прогнозы сетевых «гуру» верить нельзя. Их совершенно не волнует, сбудется прогноз или нет. Единственное, что их волнует, это собственный пиар и рейтинг цитируемости в СМИ. Или хотя бы повышение собственной известности в социальных сетях. Убытки тех, кто им доверится, «гуру» совершенно не интересуют.Однако популярность «гуру» у некоторых инвесторов не ослабевает. Как правило, это связано с тем, что такие «гуру» делают не совсем голословные заявления, а даже могут обосновать свой прогноз, например, с помощью графиков, выполненных в специальных программах для биржевой торговли, с помощью так называемого «технического» либо графического анализа финансовых активов. Не все владеют такими программами либо владеют ими в совершенстве, поэтому любой мало-мальски «продвинутый» график действует на фанатов сетевых гуру почти магически и не без оснований – прогноз-то обоснован! При этом доверчивые инвесторы забывают, что «технический анализ» подобен барометру, который предсказывает только сегодняшнюю погоду, и мы сами чаще всего способны сделать аналогичный прогноз, просто посмотрев в окно или выйдя на балкон. Также и технический анализ, который хорошо показывает на графиках только текущую динамику рынка, но в редких случаях является точным советчиком на будущее.Как же избежать подобных манипуляций своей доверчивостью и нередко своим кошельком? Лучший способ – разобраться самостоятельно, от каких факторов зависит обменный курс рубля. И для этого даже не обязательно иметь диплом о высшем экономическом образовании. Нужен просто здравый смысл и минимум эмоций.В России, как известно, более трети доходов государственного бюджета формируется за счет экспорта нефти и газа. Чем дороже нефть (а к цене нефти привязаны и цены на трубопроводный газ, который экспортирует Россия), тем больше доходов получает российский госбюджет. Именно такая ситуация сложилась в «нулевые» годы, когда цены на нефть взлетели до своего исторического максимума в $100 за баррель и выше и оставались на этом уровне достаточно долго. Обвал цен на нефть начался летом 2014 года. С чем это связано? Прежде всего, с мировым финансовым кризисом. Страны-импортеры нефти, такие как Китай, Индия и страны Евросоюза стали потреблять меньше нефти. Кроме того, в США, которые примерно до 2010-2011 годов оставались крупнейшим импортером нефти, началась собственная добыча сланцевой нефти, что снизило спрос на импортное сырье. Рынок нефти оказался затоварен, и цены на нефть стремительно пошли вниз.Для российской экономики, зависящей, как сказано выше, от экспорта сырья, эта ситуация стала тяжелым ударом. Снижение цены на нефть повлекло за собой бюджетный дефицит и, соответственно, снижение курса рубля по отношению к мировым валютам. Российская экономика не в первый раз подвергается серьезным испытаниям из-за падения мировых цен на нефть. Подобная ситуация уже имела место в конце 2008 года, когда из-за падения цены на нефть курс рубля к доллару сильно упал, однако весной 2009 года, отчасти благодаря усилиям нефтяного картеля ОПЕК, нефть начала дорожать, а рубль, соответственно, укрепляться. Еще более жестокий обвал рубль пережил в 1998 году, когда снижение цен на нефть потянуло за собой не только девальвацию рубля, но и дефолт по государственному долгу. Однако уже с лета 1999 года цена на нефть постепенно начала расти, а курс рубля укрепляться. Таким образом, четкая обратная взаимосвязь курса рубля и нефти имеет место.С начала текущего года рубль укрепляется (на 18%), и это благодаря, прежде всего, постепенному росту цены на нефть, которая с начала года подорожала на 75%. Однако есть ли вероятность, что в силу каких-либо причин рост нефти прекратится, и доллар выйдет на уровень в 75 рублей как минимум, а то и в 100 рублей и даже выше?Рост цены нефти, действительно, вечным не бывает и прекратиться может. С такой ситуацией мы уже сталкивались в июле текущего года, когда за месяц нефть откатилась в цене от июньских уровней на 13% и упала почти до $42 за баррель с июньских отметок, превышающих $50 за баррель. Тем не менее, в августе-сентябре нефть с лихвой наверстала упущенное. Как видим, и падение тоже вечным не бывает, особенно если фундаментальные факторы (постепенный выход из кризиса стран-импортеров нефти) настроены на рост, а не на падение.Чтобы доллар вырос до, например, 75 рублей, нужно, чтобы цена нефти вернулась примерно к февральским уровням в $30-33 за баррель. Для падения цены на нефть нужны серьезные причины, которые возникнуть могут, но надо понимать, что динамика обменного курса рубля не всегда в точности повторяет динамику цены на нефть. Курс рубля приспосабливается медленнее к динамике нефти, чем, например, котировки акций нефтяных компаний. Если нефть падает, например, на 5%, то курс рубля на бирже в этот день теряет примерно 2-2,5%. То есть даже если нефть приблизится к уровню в $30 за баррель, рубль, конечно, подешевеет, но, опять же, не факт, что именно до 75 рублей за доллар. Ведь есть же Центральный банк, который проводит валютные интервенции. И есть другие обстоятельства, например, ослабление самого доллара к евро и иным мировым валютам. Сейчас главным риском является повышение процентной ставки в США, которое неизбежно приведет к укреплению доллара и временному ослаблению цен активов, выраженных в долларах, в том числе и цены на нефть. Однако такие факторы, как правило, не влияют на рынок в течение длительного времени. Есть также и ряд других факторов как внутренних, так и внешних, которые будут способны оказать позитивное воздействие на рынок.Например, летний фактор выхода Великобритании из Евросоюза на мировые валютные рынки, в том числе и на курс рубля, никакого особо негативного влияния не оказал (если не считать краткосрочной коррекции нефтяного рынка). А уж негативных прогнозов, связанных с Brexit, было предостаточно и за рубежом, и у нас, но они не оправдались. Зато достижение договоренностей между Россией и Саудовской Аравией о заморозке добычи нефти привело к ралли на нефтяном рынке. И, соответственно, если вы слышите прогноз о том, что доллар будет 100 рублей, задайте этому прогнозисту встречный вопрос: а сколько, по его мнению, должна будет стоить нефть, чтобы рубль обвалился до такого уровня? Если не ответит, то дальше авторов таких предсказаний можно не слушать. По моей оценке, для того, чтобы доллар действительно взлетел до 100 рублей, нужно, чтобы нефть как минимум опустилась до $30 за баррель и достаточно длительное время, в течение нескольких месяцев, например, не поднималась выше этого уровня. То есть колебалась бы в коридоре $20-30 за баррель, но не выше. Если нефть, допустим, упадет до $40 за баррель, то выход доллара на уровень в 75 рублей достаточно вероятен, но опять же нефть не должна будет подниматься выше $40 за баррельОзначает ли сказанное мной выше, что снижение курса рубля до 75 рублей за доллар и еще ниже невероятно, и что прогнозы падения рубля, обвала фондового либо нефтяного рынка, слушать вообще не надо? Нет. Вероятность падения рубля до такой отметки остается, и я даже не скажу, что она близка к нулю. Но важно понимать, какие факторы к этому могут привести (допустим, повышение процентной ставки в США, какие-либо неожиданности в ходе президентских выборов в США и т.д.), и какие факторы, наоборот, могут этому противостоять (восстановление экономического роста в Китая, странах ЕС, что влечет за собой дополнительный спрос на нефть, а также действия ОПЕК совместно с Россией и независимыми производителями по регулированию рынка нефти). Если внимательно анализировать совокупность этих факторов, то вероятность самостоятельно сделать правильный вывод относительно будущей динамики рубля значительно повышается.До конца года еще есть время, поэтому понаблюдаем и за долларом, и за тем, как будут вести себя сетевые «гуру», если доллар не достигнет 100 рублей. Пить шампанское в связи со сбывшимся прогнозом им тогда вряд ли придется, но многие из них переквалифицируются в оптимистов и начнут уверять, что это именно они предсказывали в начале года, что рубль будет… укрепляться, а российская экономика – расти. Но ценность подобных заявлений нам хорошо известна.Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари

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