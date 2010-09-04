ПриватБанку присвоен национальный кредитный рейтинг uaАА

Банк, который получил рейтинг uaАА, характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими банками.
Рейтинговый комитет РА «Стандарт-Рейтинг» сообщил о присвоении ПАО "КБ "ПРИВАТБАНК" долгосрочного кредитного рейтинга на уровне uaАА. Банк с рейтингом uaAА характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими банками.
Как отмечается в сообщении агентства «Стандарт-Рейтинг», национализация банка прошла в соответствии с действующим законодательством, ее процесс является успешно завершенным. Риски и преимущества, которые несет в себе национализация банка, привязанные к кредитным рейтингам государства, которые по национальной шкале являются высокими.
Оценивая обеспеченность ПриватБанка собственным капиталом, Агентство принимает во внимание начало рекапиталиации банка государством и считает, что в этом процессе значительную роль играет платежеспособное желание и действия государства, направленные на обеспечения банка собственным и регулятивным капиталом. По мнению экспертов агентства, после завершения докапитализации ПриватБанк некоторое время будет находиться в состоянии избыточной ликвидности, что позитивно отразится на его способности мгновенно выполнять свои обязательства.
По мнению экспертов «Стандарт-Рейтинг», правление и Наблюдательный совет ПриватБанка оперативно созданы из высококвалифицированных и признанных в мире специалистов банковского дела. Часть членов правления банка имеют опыт работы на руководящих должностях в банке, что гарантирует существенное уменьшение операционных рисков из-за человеческого фактора.
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