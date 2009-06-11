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«Киевстар» займется денежными переводами

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Старый Сегодня, 22:38
#1
Топ Мастер
 
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«Киевстар» займется денежными переводами

Проект будет запущен в следующем году. Оператор мобильной связи «Киевстар» намерен в следующем году запустить блок финансовых услуг, который будет включать перевод средств и платежи в пользу третьих лиц. Проект будет осуществлен совместно с предприятием ООО «Стармани».

В пресс-службе «Киевстар» сообщили, что банками-эмитентами электронных денег в рамках проекта будут государственный Укргазбанк и Правэкс-Банк. Банки были отобраны на основе конкурса.

Сейчас компания проводит конкурсный отбор платежной системы для участия в проекте.



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Старый Сегодня, 22:43
#2
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Имя: Николай
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Сообщений: 1,091
Благодарностей: 173
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Re: «Киевстар» займется денежными переводами
по сути, они и так уже переводами занимаются, можно со счета телефона перекинуть деньги хоть на карту, хоть налом забрать на Новой Почте...так что это всего лишь дальнейшее развитие этого направления
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Николай7777 на форуме  
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Метки
новости, платежная система
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