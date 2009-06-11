«Киевстар» займется денежными переводами

Проект будет запущен в следующем году. Оператор мобильной связи «Киевстар» намерен в следующем году запустить блок финансовых услуг, который будет включать перевод средств и платежи в пользу третьих лиц. Проект будет осуществлен совместно с предприятием ООО «Стармани».
В пресс-службе «Киевстар» сообщили, что банками-эмитентами электронных денег в рамках проекта будут государственный Укргазбанк и Правэкс-Банк. Банки были отобраны на основе конкурса.
Сейчас компания проводит конкурсный отбор платежной системы для участия в проекте.
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