Банк Эстонии объявляет конкурс на лучший проект памятной монеты в два евро

Банк Эстонии объявляет конкурс на лучший дизайн памятной монеты номиналом два евро под названием «Дорога к независимости Эстонии». Монета будет посвящена приближающейся 100-летней годовщине Эстонской Республики и событиям, которые предшествовали независимости Эстонии.
Памятная монета будет включена в оборот, с обычным аверсом и специальным памятным дизайном на обратной стороне. В проекты, представленные на конкурс должны быть включены следующие элементы: слово «Eesti» и 2017 год. Дизайн должен также использовать круг из двенадцати звёзд, так как они являются условием для обращения евро-монеты.
Ориентировочно монета поступит в обращение во второй половине 2017 года.
Столетие Эстонской Республики выпадает на 2018 год. Эстония получила независимость после февральской революции в России в 1917 году. 1 июля 1917 года был основан первый парламент эстонского народа, известный как Maapäev. Он объявил себя высшим органом власти в Эстонии 15 ноября 1917 года. Это был большой шаг на пути к государственности.
Крайний срок подачи правильно оформленных проектор – до 12:00 по местному времени, 31 января 2017 года. Дизайны, с названием в одно слово, должны быть отправлены в запечатанном конверте к указанному сроку.
Банк Эстонии объявит результаты 31 марта 2017 года. После того, как монета будет выпущена, автор победившего дизайна получит приз в размере €2 тыс.
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