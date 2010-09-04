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Виталик Бутерин предсказал хардфорк биткоина в 2017 году

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Виталик Бутерин предсказал хардфорк биткоина в 2017 году


В последние дни уходящего 2016 года в сети развернулась достаточно любопытная и жаркая дискуссия с участием основателя Ethereum Виталика Бутерина и председателя Международной блокчейн-ассоциации недвижимости (IBREA) Рагнара Лифтрасира.

Поводом к разгоревшимся дебатам стал ответ Лифтрасира на новость о том, что власти ОАЭ будут использовать разработанную компанией ConsenSys технологию на основе блокчейна Ethereum в пилотной программе по регистрации прав на недвижимость.

В своей записи предприниматель раскритиковал это решение, назвав отказ от блокчейна биткоина «безответственным». По его словам, Ethereum – это ужасный выбор для связанных с недвижимостью баз данных, поскольку такие базы должны существовать десятилетиями.

«В сравнении с биткоином Ethereum слишком нестабильный, непостоянный и неотработанный, чтобы использоваться в недвижимости», — написал в Twitter Рагнар Лифтрасир.

Далее глава IBREA приводит целый ряд аргументов в защиту своей позиции, включая скандальную историю с утечкой средств из The DAO и последовавшими затем тремя хардфорками Ethereum. Также он отмечает, что вся история Ethereum сопровождается различными ошибками и багами, и что поднимавшаяся в дискуссиях возможность смены алгоритма консенсуса с Proof-of-Work на Proof-of-Stake представляет большую угрозу стабильности, безопасности и функциональности всей сети.

Кроме того, Лифтрасир напоминает, что хэшевая мощность биткоина почти в 400 тысяч раз превышает аналогичные показатели Ethereum, а рыночная капитализация первой криптовалюты в выше 23 раза. Эти два фактора, по его мнению, показывают, насколько сложно потенциальным хакерам было бы предпринять атаку на сеть биткоина.

«Предыдущие достижения не являются показателем будущих результатов. Я лично думаю, что в 2017 году у биткоина больше шансов разделиться на две цепи», — написал он.

Несколько часов назад последовал ответ Бутерина.

Вскоре он также пояснил, что имеет в виду форк вроде того, что привел к появлению Ethereum Classic, а не разделение вследствие расхождений во мнениях относительно консенсуса.

Реакция сообщества на заявление Бутерина последовала достаточно быстро, и ее можно проследить в дальнейшей ветке. Лучшим же на данный момент ответом на наш взгляд может считаться запись пользователя CryptOrca:

Как заявлял ранее в этом году Рагнар Лифтрасир, биткоин достиг той технологической зрелости, при которой его уже можно использовать в недвижимости, и все, что требуется теперь, это создание качественных продуктов и услуги для индустрии.

В начале декабря группа разработчиков Bitcoin Core сообщила о принятом решении относительно разработки кода для увеличения размера блока до 2 МБ.

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биткоин, новости
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