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Перекосы инвестиционной политики пенсионных фондов США

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Старый Сегодня, 21:59
#1
Премиум
 
Аватар Drum13
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
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Перекосы инвестиционной политики пенсионных фондов США
На одном, теперь уже закрытом форуме, мы с рядом товарищей уже обсуждали тему инвестиционной политики пенсионной системы США. Уже тогда мы пришли к выводу, что пенсионная система США должна нормально функционировать только в том случае, если при помощи инвестиций сможет получать ежегодную прибыль в 7,5 процентов. Но проводимая политика низких процентных ставок Федеральной Резервной Системой, была направлена на удержание на плаву долгового финансового пузыря, а не на спасение пенсионных инвестиционных фондов США. В итоге, пенсионные фонды, чтобы получить нужную прибыльность, вкладывали свои деньги в рискованные инвестиционные инструменты, чтобы добиться нужной прибыльности.

И ниже вы увидите интересную информацию, так называемого структурного перекоса инвестиционной политики пенсионных фондов США. Оранжевым цветом вы видите, сколько пенсионные фонды США инвестировали в фондовый рынок. До 70 процентов от своей капитализации.



Это относится как раз к вопросу о том, кто был основным инвестором сланцевой аферы, которую сейчас дополнительными кредитами спасают американские банки. Чтобы не началось повальное банкротство как раз пенсионных инвестиционных фондов. Вот так вот влияет политика ФРС на инвестиционную политику пенсионных фондов США.

По материалам mybudget360.com
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Я знаю то, что ничего не знаю.
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