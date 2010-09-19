Стартап с российскими корнями Lobster привлек £1 млн инвестиций

Британский проект с российскими основателями Lobster, создавший платформу для продажи участниками социальных сетей различных фото и видеоматериалов медийным компаниям, получил £1 млн. (приблизительно $1,2 млн.). Часть инвестиций предоставила коворкинговая сеть «Ключ», услугами которой активно пользуется Lobster, сообщили журналистам сотрудники стартапа. Все стороны собираются полностью завершить сделку в скором будущем.
Оценочная стоимость Lobster после данного инвестиционного этапа достигла £5 млн. (примерно $6,2 млн.), рассказали основатели стартапа. Один из самых крупных объемов инвестиций предоставил Николай Каторжнов (прежний генеральный директор венчурной компании «Открытие Капитал»), который инвестировал в стартап £500 тыс.
«Ключ» вложила в Lobster £50 тыс. взамен на 1% долю в компании. Коворкинговая сеть оказала помощь данному проекту с подбором соинвесторов. В текущем инвестиционном раунде участвовали и британские венчурные капиталисты, и действующие инвесторы стартапа, их доли в компании пока не предаются огласке.
Полученные деньги проект собирается потратить на маркетинговые цели и усовершенствование недавно разработанной системы смарт-поиска различных фото и видеоматериалов. ”Мы довольны, что «Ключ» будет нашим акционером, и хотим выразить благодарность коллегам, оказавшим нам помощь в привлечении инвесторов в этом раунде финансирования“, – отметила Ольга Егоршева, соучредитель и генеральный директор Lobster.
Данный проект был учрежден в 2013 году. Платформа дает возможность пользователям социальных сетей продавать свои фото и видеоматериалы различным медийным компаниям. После каждой успешной сделки сервис берет себе 25% от цены контента в виде комиссионных. Весной текущего года Lobster подсоединил свою платформу к «ВКонтакте», воспользовавшись API данной социальной сети. Кроме того, Lobster активно сотрудничает с участниками Инстаграм, Фейсбук, Vimeo, YouTube и многих других веб-ресурсов.
Согласно сведениям самого стартапа, на их сервис загрузили свыше 5 миллионов фотографий и видеосюжетов, при этом платформа проиндексировала примерно 40 миллиардов единиц различных материалов. Проект собирается выйти на самоокупаемость в первом квартале 2018 года.
Генеральное представительство Lobster расположено в столице Великобритании, подразделение разработчиков базируется в технологическом хабе московского коворкинг-центра «Ключ». На текущий момент в данном проекте на регулярной основе трудится 11 сотрудников. Перед текущим инвестиционным раундом стартап сумел привлечь £500 тыс. от разных инвесторов, в том числе и благодаря краудфандингу.
По материалам vc.ru
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