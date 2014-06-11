Форбс: звездные войны и звездная прибыль

Журнал Форбс составил список самых богатых знаменитостей, в него попали известные личности из мира искусства, культуры и спорта. Среди всех звезд американского шоу-бизнеса всего четверо официально признаны долларовыми миллиардерами.
Лидером этого рейтинга стал Джордж Лукас который является создателем серии фильмов «Звездные войны». Его богатство составляет $4,6 млрд. Львиную долю своего капитала он получил когда корпорация Walt Disney выкупила контрольный пакет акций компании Lucasfilm которая до этого принадлежала Джорджу Лукасу, на этой сделке он заработал $4,05 млрд.
В след за ним идет еще один не менее известный режиссер Стивен Спилберг, хотя популярных фильмов на его счету по крайнем мере не меньше чем у Джорджа Лукаса. Большую часть своего дохода он зарабатывает от деятельности киностудий DreamWorks и Universal Pictures.
Замыкает тройку лидеров Опра Уімфрі – телеведущая которая прославилась основным образом благодаря скандальным шоу программам. За свою карьеру она сколотила капитал более $2,8 млрд.
Далее, четвертую позицию занял Майкл Джордан – известнейший баскетболист, фамилия которого на пике его карьеры была практически синонимом слова баскетбол. Завершив свою карьеру и по сегодняшний день он продолжает зарабатывать не малые деньги благодаря сотрудничеству с известными брендами. Его достатки оцениваются в $1,2 млрд. и он закрывает список долларовых миллиардеров этом рейтинге.
Пятое место досталось Дэвиду Копперфильду – знаменитому во всем мире иллюзионисту. Оказывается, он не только может заставить исчезнуть статую свободы, но и появится деньгам в его карманах. Его доходы на сегодняшний день оцениваются в $850 млн.
На шестом месте реп-исполнитель Пи Дидди с доходами в $750 млн.
Седьмую позицию получил известный гольфист Тайгер Вудс, его мастерство принесло ему $740 млн.
Далее в списке на восьмом, девятом и десятом месте оказались репер Доктор Дре с доходом в $710 млн, писатель Джеймс Паттерсон который сумел заработать $700 млн, и актер Джером Сайнфелд с состоянием в $670 млн.
Специально для mmgp.ru