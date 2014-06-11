Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,874 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Форбс: звездные войны и звездная прибыль

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:43
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,202
Благодарностей: 107
КП: 0.084
Форбс: звездные войны и звездная прибыль
Журнал Форбс составил список самых богатых знаменитостей, в него попали известные личности из мира искусства, культуры и спорта. Среди всех звезд американского шоу-бизнеса всего четверо официально признаны долларовыми миллиардерами.

Лидером этого рейтинга стал Джордж Лукас который является создателем серии фильмов «Звездные войны». Его богатство составляет $4,6 млрд. Львиную долю своего капитала он получил когда корпорация Walt Disney выкупила контрольный пакет акций компании Lucasfilm которая до этого принадлежала Джорджу Лукасу, на этой сделке он заработал $4,05 млрд.

В след за ним идет еще один не менее известный режиссер Стивен Спилберг, хотя популярных фильмов на его счету по крайнем мере не меньше чем у Джорджа Лукаса. Большую часть своего дохода он зарабатывает от деятельности киностудий DreamWorks и Universal Pictures.

Замыкает тройку лидеров Опра Уімфрі – телеведущая которая прославилась основным образом благодаря скандальным шоу программам. За свою карьеру она сколотила капитал более $2,8 млрд.

Далее, четвертую позицию занял Майкл Джордан – известнейший баскетболист, фамилия которого на пике его карьеры была практически синонимом слова баскетбол. Завершив свою карьеру и по сегодняшний день он продолжает зарабатывать не малые деньги благодаря сотрудничеству с известными брендами. Его достатки оцениваются в $1,2 млрд. и он закрывает список долларовых миллиардеров этом рейтинге.

Пятое место досталось Дэвиду Копперфильду – знаменитому во всем мире иллюзионисту. Оказывается, он не только может заставить исчезнуть статую свободы, но и появится деньгам в его карманах. Его доходы на сегодняшний день оцениваются в $850 млн.

На шестом месте реп-исполнитель Пи Дидди с доходами в $750 млн.
Седьмую позицию получил известный гольфист Тайгер Вудс, его мастерство принесло ему $740 млн.

Далее в списке на восьмом, девятом и десятом месте оказались репер Доктор Дре с доходом в $710 млн, писатель Джеймс Паттерсон который сумел заработать $700 млн, и актер Джером Сайнфелд с состоянием в $670 млн.


Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin
Invention на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
New-star-wars.ru - Звездные войны. netwebinvest Экономические игры 34 Сегодня 17:43
«Звездные войны» установили рекорд по скорости кассовых сборов ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 10 12.01.2016 00:00
«Звездные войны» установили рекорд по предпродажам в России. moskva Новости в мире финансов и инвестиций 40 12.12.2015 03:38
«Звездные войны» собрали $50 млн до премьеры pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 2 21.11.2015 16:47
Как и сколько зарабатывают на фильме «Звездные войны» VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 13 11.06.2014 11:17

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Invest Basis - investbasis.com
От andrey67 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Платежная система OOOPay будет бесплатно рекламировать интернет-магазины
От azeptik в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
Полувилка
От Богдан в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар IvanChernykh
100qiwi - 100qiwi.ru
От IvanChernykh в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Stable Assets - stableassets.biz
От Elvira23 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Ввод/вывод средств на биржи, обмен!
От Aleter-crypto в разделе «Биржи криптовалют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube