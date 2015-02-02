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Старый Сегодня, 20:42
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2016
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Всем привет Занимаюсь инвестированием
Всем привет Занимаюсь инвестициями 1 проект https://goo.gl/oauZzd
2 проект https://goo.gl/4bu2Xz
3 проект https://goo.gl/Ob8ukE
4 проект https://goo.gl/744w8C
5 проект https://goo.gl/BT2cXU
это в основном инвестиции в игры но также в облочный майнинг меня все устраевает но больше всего денег заработал на 4 первых проектах.....Если понравилась тема пишите комменты
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