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Touch Bank - 500 баллов/рублей новым клиентам

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Все о банковских пластиковых картах, с помощью которых можно обналичивать деньги или оплачивать покупки.
visa mastercard
При поддержке
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:40
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.12.2016
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Touch Bank - 500 баллов/рублей новым клиентам

Доброго времени.

Закончилась акция "Свои люди" в Touch Bank, стартовала новая - "Свои люди - 2"

Теперь банк предлагает 500 баллов/рублей за оформление карты и совершение первой транзакции.

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517 рублей от меня и 500 баллов/рублей от банка

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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