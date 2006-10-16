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Интернет магазин товаров IKEA - лохотрон!

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Старый Сегодня, 19:41
#1
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Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 17,750
Благодарностей: 4,284

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Интернет магазин товаров IKEA - лохотрон!
Добрались мошенники и до супермаркетов!
Цитата:
крупный интернет магазин IKEA
Набирает сотрудников для работы на дому через интернет.
Работа заключается в оформлении и обработке заявок доставки товара на дом нашим покупателям (клиентам).
Опыт и профессиональные навыки не требуются!
Зарплата составляет от 3 до 5% с одной обработанной заявки.
С ежедневными выплатами от 3000 рублей на вашу карту или кошелёк.
С Уважением, менеджер по подбору персонала,
Олеся Алексеева.
Это предложение можно встретить на сайте iceydostavka.ru. Но на самом деле сеть супермаркетов IKEA никакого отношения к данному предложению не имеет!

Это мошенники организовали сбор денег в свой карман!
После регистрации и обработки 5 заявок вас попросят активировать аккаунт: iceydostavka.ru/activ/
Цитата:
Уважаемый сотрудник, Вы успешно заказали вывод средств в размере 4663 рублей
Вывод средств будет произведён на указанный Вами счёт, сразу же после активации вашего аккаунта и внесения ваших данных в наш реестр.
Данная процедура нужна для проверки, что Вы живой человек, а не робот или программа.
В случае обращения к нам налоговых органов, мы обязаны предоставить официальную информацию о всех сотрудниках, работающих в нашей компании.
После успешной активации, Вы будете нашим полноценным онлайн сотрудником и сможете получать выплаты моментально на вашу карту или электронный кошелек! Так же после обработки Ваших данных в реестре с Вами свяжется наш специалист и расскажет Вам, каким образом можно будет оформить трудовой договор с нашей компанией и стать официальным сотрудником.
Внесение данных в реестр платное и составляет 399 рублей с корпоративной скидкой!
Стоимость внесения и выделения места для ваших данных, составляет 399 рублей.
Оплата разовая, в дальнейшем это действие повторять не нужно.
На всякий случай напомню:
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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