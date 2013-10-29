Китай поддерживает криптовалюты в рамках своего пятилетнего плана

Китай , страна , которая уже играет важную роль в криптовалютах из - за его доминирования в Bitcoin торговле и майнинге криптовалют, будет поддерживать blockchain развитие в рамках своего недавно анонсированного пятилетнего плана, в соответствии с веб - сайтом государственного совета . 13 - й пятилетки (2016-2020) в этот период должен быть сделан сильный старт и страна должна быть готова выполнить все основные задачи , поставленные центральным правительством для экономического развития.
Согласно плану "13 - й пятилетки" национального планирования информационного документа, "Тринадцать Пятый" период является этапом для построения среднезажиточного общества, с информационно-коммуникационными технологиями для обеспечения прорыва в начальной стадии развития.
Кардинальные изменения приходят в Поднебесную
В документе отмечается, что развитие глобальных информационных технологий оказывает сильнейшее влияние на окружающий нас мир, наши условия жизни претерпевают глубокие изменения.
"Интернет, облачные вычисления, большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн, био-генетическая инженерия и другие новые технологии для управления киберпространством от всех к Интернету для эволюции всего и прежде всего цифровой сети, можно сказать, что интеллектуальные услуги будут везде, "говорится в документе.
Технологии Blockchain
Развитие «реальной экономики» основано на технологии, так и финансовые инновации, то есть рынок капитала должны быть дополнительно улучшен, чтобы поощрить больше инвестиций венчурного капитала для повышения предпринимательства и инноваций в стране.
Новые режимы краудсорсинга и финансирования людей должны быть скоординированы с массовым предпринимательством для повышения инноваций, сказано на интернет-сайте Государственного совета.
Также ранее было отмечено, что Центральный банк Китая (НБК), будет делать необходимые шаги в направлении производства цифровой валюты , как можно скорее.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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