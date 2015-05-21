Олег Тиньков не нашёл победителя в конкурсе рекламных идей с призом в $150 тыс

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков на своей странице в Facebook заявил, что ему не удалось найти победителя в конкурсе на лучшую идею для рекламы кредитной организации. Автору лучшего варианта он обещал подарить $150 тысяч.
По словам Тинькова, на конкурс пришло почти пять тысяч заявок, однако ни одна из них не понравилась организаторам.
"Получили от вас почти пять тысяч писем с идеями для конкурса, честно их все вместе прочитали. Но нет идеи — нет и победителя. Будем думать сами.
Увидимся в следующем году! С наступающими праздниками! Будьте ещё более креативными!"
— Олег Тиньков, основатель «Тинькофф банка»
Тиньков объявил о запуске конкурса в конце ноября 2016 года, заявки принимались до 16 декабря. «Выбор будет происходить по субъективным критериям, то есть, самым правильным: нравится нам или не нравится»
, — сказал тогда он.
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим