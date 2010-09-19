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Биофармацевтическая компания Intarcia Therapeutics привлекла $206 млн инвестиций

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Биофармацевтическая компания Intarcia Therapeutics привлекла $206 млн инвестиций


Биофармацевтическая компания из Бостона Intarcia Therapeutics получила новое финансирование в размере 206 миллионов долларов в четвертом инвестиционном раунде.

Текущие инвестиции являются продолжением первоначального финансирования серии E, запущенной в сентябре 2016 года. Следующий инвестиционный этап запланировано осуществить в 1-м квартале 2017 года.

В рамках финансирования серии E, компания также начала активно сотрудничать с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, чтобы предотвратить распространение ВИЧ-инфекции в африканских странах к югу от Сахары и в других государствах, где эпидемия ВИЧ является самой массовой.

Согласно озвученным обязательствам, Фонд Гейтсов проинвестирует до $140 млн.; $50 млн. в виде инвестиционной программы четвертого раунда финансирования и $90 млн. в качестве денежного гранта, выделяемого на профилактическую программу по предотвращению распространения ВИЧ.

Intarcia Therapeutics и Фонд Билла и Мелинды Гейтс станут разрабатывать и продвигать профилактическую программу анти-ВИЧ, а также собираются усовершенствовать технологическую платформу Medici.

Возглавляемая Куртом Грейвсом – председателем, президентом и генеральным директором, Intarcia Therapeutics 21 ноября представила свое первое терапевтическое устройство ITCA 650 для лечения хронического сахарного диабета второго типа. После успешной презентации своей уникальной технологии компания тогда получила $100 млн. инвестиций.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2016/12/intar...financing.html

https://text.ru/antiplagiat/586679ec936bf
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