Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,871 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Власти Польши приобрели за бесценок полотна Рембранта и Леонардо да Винчи

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:09
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,588
Благодарностей: 501
КП: 0.081
Власти Польши приобрели за бесценок полотна Рембранта и Леонардо да Винчи



Польские власти проинформировали журналистов, что их министерство культуры купило довольно значительную коллекцию полотен известных художников с мировым именем, в числе которых представлен Рембрант и Леонардо да Винчи.

Речь идёт коллекции, которую собирали польские князья Чарторыйские. В настоящая время эти шедевры находятся в польском Кракове. Произведения искусства в этой коллекции составляют 86000 экспонатов, а всего вместе старинными книгами и документами коллекция содержит 250000 предметов.

Польское правительство купило эти произведения искусства, книги и исторические документы по вполне сносной цене: - 105 млн долларов США. Реальная же стоимость этой коллекции составляет более 2 млрд долларов США.

Собственник этой коллекции, г-н Адам Кароль Чарторыйский в интервью польским журналистам сказал, что это своего рода подарок от него польскому государству. Также он напомнил, что эти произведения искусств и книги начала собирать его прапрабабушка г-жа Изабелла Чарторыйская. И вот он итог этих трудов всего рода Чарторыйских - огромная число поистине уникальных картин и бесценных книг.

Бриллиантом этой коллекции является картина великого итальянского живописца и естествоиспытателя Леонарда да Винчи под названием "Дама с горностаем". За ликом дамы скрывается девушка из Милана по имени Чечилия Галлерани, которая во времена правления герцога Людовика Сфорца (1480-1499) была его явной фавориткой. Приближенные герцога называли его между собой белым горностаем и поэтому то Леонардо и изобразил даму с горностаем на руках. Такая вот своеобразная символика. И картина была написана в 1490 году.

Конечно, теперь главное правильно распорядится поистине королевским подарком на Рождество, чтобы он приносил пользу и гражданам и всему польскому государству в целом. Как утверждают чиновники из министерства культуры страны, после того, как в польских музеях и картинных галереях проведут проверку мер безопасности и выделят соответствующие выставочные площади, то картины и бесценные книги выставят на всеобщее обозрение граждан и гостей Польши и произойдет это уже в новом, в 2017 году. То есть уже в самое ближайшее время - через месяц-полтора.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5866770daa9aa
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
OPLOTT на форуме  
Старый Сегодня, 19:14
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 155
Благодарностей: 12
КП: 0.070
Re: Власти Польши приобрели за бесценок полотна Рембранта и Леонардо да Винчи
Это счастье - когда в мире есть такие бескорыстные люди с меценатскими наклонностями. Не сидят на деньгах - а и другим дают насладиться этой красотой. У нас тоже был такой род Третьяковых - к сожалению канул в лето. А ведь тоже было завещано много картин государству для бесплатного всеобщего обозрения.
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin
paramoshka на форуме  
Старый Сегодня, 19:25
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.10.2016
Сообщений: 753
Благодарностей: 77
КП: 0.107
Re: Власти Польши приобрели за бесценок полотна Рембранта и Леонардо да Винчи
Цитата:
Сообщение от paramoshka Посмотреть сообщение
Это счастье - когда в мире есть такие бескорыстные люди с меценатскими наклонностями. Не сидят на деньгах - а и другим дают насладиться этой красотой. У нас тоже был такой род Третьяковых - к сожалению канул в лето. А ведь тоже было завещано много картин государству для бесплатного всеобщего обозрения.
Был бы он совсем бескорыстным, то ни копейки не взял бы. А так он все же за немалую сумму продал свою коллекцию. Скорее деньги срочно понадобились. Ведь вряд ли у кого-то нашлись деньги на всю коллекцию, пришлось бы продавать её по частям. А так и деньжат подкинули, и вроде бы как гордиться можно.
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin
Pegasik1987 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Китайцы приобрели контрольный пакет футбольного клуба "Интер" (Милан) Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 15 11.07.2016 05:58
«Лестерский Кодекс» Леонардо да Винчи – самая дорогая книга ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 3 21.04.2016 09:23
Инвесторы из Катара приобрели американскую киностудию Miramax Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 5 08.03.2016 17:18
"Чтобы писать полотна, я должен быть один..." moneyreal HTML & Веб-Дизайн 22 17.03.2011 16:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Платежная система JCB к 2017 году выпустит 3 млн карт в России
От Njord в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
Цветы Экспресс - flowers-ex.ru (РФ: свежесрезанные цветы)
От nlobp в разделе «Интернет-магазины»
Аватар Metro
Создан летающий робот, управляемый силой мысли
От Metro в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар nagan75
EarningCO - earningco.com
От nagan75 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Cardius
Инвестиции в сайты: Покупка, монетизация и продажа сайта с гарантиями
От Cardius в разделе «Сайтостроение»
Аватар Andrey1231
ПАММ-счет gremlin_denis:530076 (ForexTrend)
От Andrey1231 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube