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Власти Польши приобрели за бесценок полотна Рембранта и Леонардо да Винчи





Польские власти проинформировали журналистов, что их министерство культуры купило довольно значительную коллекцию полотен известных художников с мировым именем, в числе которых представлен Рембрант и Леонардо да Винчи.



Речь идёт коллекции, которую собирали польские князья Чарторыйские. В настоящая время эти шедевры находятся в польском Кракове. Произведения искусства в этой коллекции составляют 86000 экспонатов, а всего вместе старинными книгами и документами коллекция содержит 250000 предметов.



Польское правительство купило эти произведения искусства, книги и исторические документы по вполне сносной цене: - 105 млн долларов США. Реальная же стоимость этой коллекции составляет более 2 млрд долларов США.



Собственник этой коллекции, г-н Адам Кароль Чарторыйский в интервью польским журналистам сказал, что это своего рода подарок от него польскому государству. Также он напомнил, что эти произведения искусств и книги начала собирать его прапрабабушка г-жа Изабелла Чарторыйская. И вот он итог этих трудов всего рода Чарторыйских - огромная число поистине уникальных картин и бесценных книг.



Бриллиантом этой коллекции является картина великого итальянского живописца и естествоиспытателя Леонарда да Винчи под названием "Дама с горностаем". За ликом дамы скрывается девушка из Милана по имени Чечилия Галлерани, которая во времена правления герцога Людовика Сфорца (1480-1499) была его явной фавориткой. Приближенные герцога называли его между собой белым горностаем и поэтому то Леонардо и изобразил даму с горностаем на руках. Такая вот своеобразная символика. И картина была написана в 1490 году.



Конечно, теперь главное правильно распорядится поистине королевским подарком на Рождество, чтобы он приносил пользу и гражданам и всему польскому государству в целом. Как утверждают чиновники из министерства культуры страны, после того, как в польских музеях и картинных галереях проведут проверку мер безопасности и выделят соответствующие выставочные площади, то картины и бесценные книги выставят на всеобщее обозрение граждан и гостей Польши и произойдет это уже в новом, в 2017 году. То есть уже в самое ближайшее время - через месяц-полтора.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5866770daa9aa Польские власти проинформировали журналистов, что их министерство культуры купило довольно значительную коллекцию полотен известных художников с мировым именем, в числе которых представлен Рембрант и Леонардо да Винчи.Речь идёт коллекции, которую собирали польские князья Чарторыйские. В настоящая время эти шедевры находятся в польском Кракове. Произведения искусства в этой коллекции составляют 86000 экспонатов, а всего вместе старинными книгами и документами коллекция содержит 250000 предметов.Польское правительство купило эти произведения искусства, книги и исторические документы по вполне сносной цене: - 105 млн долларов США. Реальная же стоимость этой коллекции составляет более 2 млрд долларов США.Собственник этой коллекции, г-н Адам Кароль Чарторыйский в интервью польским журналистам сказал, что это своего рода подарок от него польскому государству. Также он напомнил, что эти произведения искусств и книги начала собирать его прапрабабушка г-жа Изабелла Чарторыйская. И вот он итог этих трудов всего рода Чарторыйских - огромная число поистине уникальных картин и бесценных книг.Бриллиантом этой коллекции является картина великого итальянского живописца и естествоиспытателя Леонарда да Винчи под названием "Дама с горностаем". За ликом дамы скрывается девушка из Милана по имени Чечилия Галлерани, которая во времена правления герцога Людовика Сфорца (1480-1499) была его явной фавориткой. Приближенные герцога называли его между собой белым горностаем и поэтому то Леонардо и изобразил даму с горностаем на руках. Такая вот своеобразная символика. И картина была написана в 1490 году.Конечно, теперь главное правильно распорядится поистине королевским подарком на Рождество, чтобы он приносил пользу и гражданам и всему польскому государству в целом. Как утверждают чиновники из министерства культуры страны, после того, как в польских музеях и картинных галереях проведут проверку мер безопасности и выделят соответствующие выставочные площади, то картины и бесценные книги выставят на всеобщее обозрение граждан и гостей Польши и произойдет это уже в новом, в 2017 году. То есть уже в самое ближайшее время - через месяц-полтора.Специально для mmgp.ru

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