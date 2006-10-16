Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,871 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

FastOmniCoin - cервис по мгновенному заработку на генерации OmniCoin - лохотрон!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:07
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 17,750
Благодарностей: 4,284

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
FastOmniCoin - cервис по мгновенному заработку на генерации OmniCoin - лохотрон!
Цитата:
Зарабатывайте от 5500 до 32000 р. каждый день, используя свой собственный IP-узел
предлагают мошенники на сайте fastomnicoin.ru
Все это обман! И начинается он с главной страницы вот этой фразой:
Цитата:
Никаких тестовых платежей и проверки платежных данных вам не потребуется, мы не занимаемся незаконными махинациями по отъему денег у населения. Обмен производится строго по курсу и комиссия за все транзакции минимальная (около 1.5-2%), так как обменники зарабатывают на разнице текущих курсов, а не на выводе денег абонентам. В этом плане вы полностью застрахованы от скрытых платежей и абсолютно ничем не рискуете.
На самом деле вы рискуете потерять свои деньги, т.к. мошенник трижды потребует с вас оплату!

Первый раз это произойдет сразу после перехода в персональный кабинет fastomnicoin.ru/cabinet.html:
Цитата:
Подписка истекла или кабинет еще не был активирован!

Для начала работы с кабинетом, пожалуйста, внесите абонентскую плату. Если вы ее уже внесли, но до сих пор видите это сообщение, обратитесь в службу поддержки: fastomnicoin@yahoo.com
Подписка на 1 месяц составляет: 320 рублей.
Далее во время "заработка" возникнет "ошибка 476" из-за недостаточной мощности IP-узла вашего провайдера. Чтобы решить эту проблему нужно заплатить (это уже второй раз): fastomnicoin.ru/lk/tarifs.html На этот раз 290, 590 или 890 рублей.

Ну и наконец при "выводе" заработанных денег вам предложат целых 5 вариантов обмена. Но на самом деле у вас не будет ни одного варианта! Все предложенные варианты фэйковые и придуманы лишь для того, чтобы в третий раз заставить вас заплатить.

Все это наглядно демонстрирует партнерская программа мошеннического сервиса - fastomnicoin.ru/lk/partners.html, где основной товар - это «Абонентская плата на 1 месяц», а дополнительные - это все варианты вышеперечисленных оплат!

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin
Infolist на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Хакеры используют чужие ПК для генерации криптовлаюты Zcash Rbk7 Новости технологий и интернета 0 13.12.2016 10:29
Способы генерации идей Dimoni4e Стратегия успеха 49 10.12.2016 21:47
Курсы по заработку в интернете - лохотрон? Алексей Коротаев Вопросы от новичков 24 25.09.2016 14:47
Продам Программа для генерации трафика Вконтакте StarMel Скрипты/Программы 2 05.12.2014 18:26
Новые базы ключевых слов для генерации дорвеев Marketroid Сервисы и программы 1 19.05.2010 17:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Wmz-set.hhos.ru - новый букс на Яндекс-Деньги
От svetofor в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар FavInv
Plastic Investment - plastic-investment.biz
От FavInv в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар duckwithtruck
Где и как искать работу новичку-фрилансеру (личный опыт)
От duckwithtruck в разделе «Фриланс: общий форум»
Аватар yrokez
Всем доброго время суток
От yrokez в разделе «Россияне»
Аватар DVKProject
mlmfree.ru - MLM FREE
От DVKProject в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ALargus
Таксопул
От ALargus в разделе «HYIP до 15% в месяц под вопросом»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube