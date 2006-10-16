FastOmniCoin - cервис по мгновенному заработку на генерации OmniCoin - лохотрон!

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Зарабатывайте от 5500 до 32000 р. каждый день, используя свой собственный IP-узел
предлагают мошенники на сайте fastomnicoin.ru
Все это обман!
И начинается он с главной страницы вот этой фразой:
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Никаких тестовых платежей и проверки платежных данных вам не потребуется, мы не занимаемся незаконными махинациями по отъему денег у населения. Обмен производится строго по курсу и комиссия за все транзакции минимальная (около 1.5-2%), так как обменники зарабатывают на разнице текущих курсов, а не на выводе денег абонентам. В этом плане вы полностью застрахованы от скрытых платежей и абсолютно ничем не рискуете.
На самом деле вы рискуете потерять свои деньги, т.к. мошенник трижды
потребует с вас оплату!
Первый раз
это произойдет сразу после перехода в персональный кабинет fastomnicoin.ru/cabinet.html
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Подписка истекла или кабинет еще не был активирован!
Для начала работы с кабинетом, пожалуйста, внесите абонентскую плату. Если вы ее уже внесли, но до сих пор видите это сообщение, обратитесь в службу поддержки: fastomnicoin@yahoo.com
Подписка на 1 месяц составляет: 320 рублей.
Далее во время "заработка" возникнет "ошибка 476" из-за недостаточной мощности IP-узла вашего провайдера. Чтобы решить эту проблему нужно заплатить (это уже второй раз
): fastomnicoin.ru/lk/tarifs.html
На этот раз 290, 590 или 890 рублей.
Ну и наконец при "выводе" заработанных денег вам предложат целых 5 вариантов обмена. Но на самом деле у вас не будет ни одного варианта! Все предложенные варианты фэйковые и придуманы лишь для того, чтобы в третий раз
заставить вас заплатить.
Все это наглядно демонстрирует партнерская программа мошеннического сервиса - fastomnicoin.ru/lk/partners.html
, где основной товар - это «Абонентская плата на 1 месяц», а дополнительные - это все варианты вышеперечисленных оплат!
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!