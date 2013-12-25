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Порошенко подписал закон о повышении акцизов на табак и алкоголь

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Старый Сегодня, 17:32
#1
Любитель
 
Имя: Артём
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Доверительное управление
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Порошенко подписал закон о повышении акцизов на табак и алкоголь
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым предусматривается повышение акцизов на алкогольные и табачные изделия и снижение ренты на добычу нефти.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

Так, согласно закону, с 1 января в Украине повышается акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 грн/литр до 126,96 грн /литр, на пиво на 12% - с 2,48 грн /литр до 2,78 грн /литр.

На слабоалкогольную продукцию также повышается акциз на 12%.

В законе также предусмотрено повышение с 2017 года размера специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая остается на уровне 12%.
Источник Ukr.net
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Старый Сегодня, 17:45
#2
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Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 11,582
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КП: 0.107
Re: Порошенко подписал закон о повышении акцизов на табак и алкоголь
Артем Богданович..., подняли зарплаты до 3200 грн, можно и поднимать цены. Это логично!
И тем более государство предупреждало на прошлой неделе, что дыру в Привате будут латать украинцы...как раз вот таким способом
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