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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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#1
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Любитель
Имя: Артём
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 463
Благодарностей: 42
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Порошенко подписал закон о повышении акцизов на табак и алкоголь
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым предусматривается повышение акцизов на алкогольные и табачные изделия и снижение ренты на добычу нефти.
Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
Так, согласно закону, с 1 января в Украине повышается акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 грн/литр до 126,96 грн /литр, на пиво на 12% - с 2,48 грн /литр до 2,78 грн /литр.
На слабоалкогольную продукцию также повышается акциз на 12%.
В законе также предусмотрено повышение с 2017 года размера специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая остается на уровне 12%.
Источник Ukr.net
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Сегодня, 17:45
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#2
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Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
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Re: Порошенко подписал закон о повышении акцизов на табак и алкоголь
Артем Богданович...
, подняли зарплаты до 3200 грн, можно и поднимать цены. Это логично!
И тем более государство предупреждало на прошлой неделе, что дыру в Привате будут латать украинцы...как раз вот таким способом
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