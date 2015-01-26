EIF и правительство Греции запустили "фонд для фондов" на 260 млн евро

EIF и правительство Греции запустили "фонд фондов" на 260 миллионов евро.
Европейский инвестиционный фонд (EIF) и Греческое правительство подписали соглашение о финансировании на 260 миллионов евро "фонда фондов" во избежание рисков.
Двести миллионов евро
будут получены от эксплуатационной конкурентоспособности программ, от сферы предпринимательства и инноваций с 2014 по 2020 года при поддержке Европейского фонда регионального развития.
Эта сумма будет дополнена шести десятью миллионами евро от EIF
, которые включают в себя 10 миллионов евро в качестве поддержки от ЭФСИ.
Этот новый финансовый инструмент, который будет формироваться независимыми управляемыми фондами, является облегчением доступа к финансированию для предпринимателей в стране.
Он будет поддерживать средства передачи технологии в Греции
и ускорит процесс финансирования в быстро растущие компании. Фонды, находящиеся в ранней стадии своего появления, получат таким образом помощь в росте и пользу от "Фонда фондов".
Переведено специально для MMGP.ru