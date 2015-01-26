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EIF и правительство Греции запустили "фонд для фондов" на 260 млн евро

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#1
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EIF и правительство Греции запустили "фонд для фондов" на 260 млн евро
EIF и правительство Греции запустили "фонд фондов" на 260 миллионов евро.

Европейский инвестиционный фонд (EIF) и Греческое правительство подписали соглашение о финансировании на 260 миллионов евро "фонда фондов" во избежание рисков.








Двести миллионов евро будут получены от эксплуатационной конкурентоспособности программ, от сферы предпринимательства и инноваций с 2014 по 2020 года при поддержке Европейского фонда регионального развития.

Эта сумма будет дополнена шести десятью миллионами евро от EIF, которые включают в себя 10 миллионов евро в качестве поддержки от ЭФСИ.

Этот новый финансовый инструмент, который будет формироваться независимыми управляемыми фондами, является облегчением доступа к финансированию для предпринимателей в стране.

Он будет поддерживать средства передачи технологии в Греции и ускорит процесс финансирования в быстро растущие компании. Фонды, находящиеся в ранней стадии своего появления, получат таким образом помощь в росте и пользу от "Фонда фондов".




Переведено специально для MMGP.ru
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Последний раз редактировалось sunmistik; Сегодня в 17:15.
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