Ksunchik Интересующийся

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Какие последствия для создания личности и успешной жизни, несет в себе чрезмерная мат Какие последствия для создания личности и успешной жизни, несет в себе чрезмерная материнская любовь.





Всех приветствую, дорогие форумчане!





Недавно прочла, одну достаточно полезную книгу, что заставило меня задуматься, о том, насколько все же важен факт воспитания наших детей, каким будет результат, как влияет избыточная материнская любовь, на развитие личности и характера наших детей.



Тема избыточной материнской любви имеет глобальный характер, только у одних народов она проявляется слабее, а у других сильнее, но она присутствует и порождает многие проблемы во всем мире.



Да, это действительно так, задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько может быть глупой ошибкой, постоянное внимание и вмешательство в личную жизнь ваших детей. Кому-то может показаться невероятным, что избыточное родительское, а чаще всего, именно материнское, чувство и является причиной постоянных неудач ваших детей.



Появление на свет ребенка, изумление и радость, когда мать держит его впервые на руках, глубокое наслаждение и удовлетворение, счастье от того, что он нуждается в ее заботе и любви. Все это создает удивительный и неповторимый комплекс материнских чувств и эмоций. Это действительно так, большинство матерей все это испытывают в полной мере. Так рождается святая материнская любовь.



Материнство – это программа, заложенная в человека в момент его создания в виде инстинкта. Программа необходима для рождения и воспитания потомства. Это программа животного мира, но животные, в отличие от человека, вовремя отпускают своих малышей, даже прогоняют их в самостоятельную жизнь, чтобы те выросли достойными своего вида. У людей же, к инстинктам добавляются дополнительные программы, связанные с обществом, религиями.



На мой взгляд, люди не достаточно осознают негативное значение чрезмерной материнской любви, ломающей судьбы, а иногда и лишающей жизни, своих детей, порождающей многие болезни самой женщины, разрушающей семью и общество. Мало того, многие женщины не желают и слышать об этом.



Что это значит чрезмерная, сильная материнская любовь? Это когда любовь к детям становится сильнее любви к мужу, когда дети выходят на первое место в системе ценностей матери, а отец, да и часто сама мать, отодвигаются на задний план.

Задумайтесь! Что же хорошего из этого, может определить для себя ребенок? Какой урок он может усвоить для себя?





Какой из этого всего можно сделать вывод?

Когда ребенок, преодолевая материнскую любовь, сможет развить свои качества, найти любимую женщину и раскрыться в любви, а мать не изменит своего материнского отношения, не отпустит своего взрослого сына, то проблемы могут возникнуть и у матери. Если мать начинает мешать раскрытию личности у детей, ее могут убрать из жизни. Чаще всего это проявляется через возникновение различных тяжелых болезней. Но зачастую врачи спасают ее, оттягивают ее уход из жизни, но не устраняя самой причины! И больная мать еще больше требует к себе внимания, увеличивая семейные проблемы детей.





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